TAN SÓLO CON UN AÑO DE RESIDENCIA EN Q. ROO Y SER ABOGADO, SE PODRÁ PARTICIPAR EN LA ELECCIÓN DE JUECES Y MAGISTRADOS: Integrantes del nuevo poder judicial no podrán ganar más que la presidenta de la Republica; permanecerán en el cargo 15 años; reelección y posibilidad de ser vitalicios, entre las reformas aprobadas por Congreso local

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX.- Con una residencia de apenas un año en el Estado, en lugar de los 10 que establecía la ley anterior, abogados podrán participar en el proceso de elección de jueces y magistrados que se realizará este 1 de junio y durarán en el cargo 15 años con la posibilidad de reelegirse y permanecer en forma vitalicia, aunque no gozarán de una pensión de acuerdo con la reforma al Poder Judicial aprobada en sesión extraordinaria por integrantes de la Décimo Octava legislatura.

De acuerdo con el contenido del documento aprobado, los próximos jueces y magistrados únicamente podrán ser removidos por juicio político o por renuncia, retiro forzoso al cumplir los 65 años o por incapacidad física o mental o fallecimiento; una vez concluido sus encargos no podrán litigar ante juzgados y tribunales del Poder Judicial en los dos años subsiguientes. Los aspirantes a los cargos de jueces y magistrados únicamente deberán mostrar haber obtenido un promedio mínimo de 8 en sus estudios de licenciatura y tener por lo menos cinco años de experiencia en área afín y ya no tendrán que presentar carta de no estar inhabilitado para ocupar cargo por haber sido condenado por robo, fraude, falsificación, abuso de confianza, peculado o cualquier otro que lastime la buena fama en el ejercicio del servicio público pero deberán demostrar que cuentan con buena fama pública, competencia y antecedentes profesionales y académicos.

Con la reforma al poder judicial, según la aprobación hecha por los diputados locales, los magistrados no podrán ganar más que la presidenta de la República y se elimina la disposición de que sea respecto al titular del poder ejecutivo; los aumentos salariales se realizarán conforme al sueldo del titular del ejecutivo federal.

Tanto magistrados como jueces serán electos por voto popular y serán asignados al distrito judicial de acuerdo con el número de votos obtenido sin posibilidad de cambio de residencia. Con esta reforma al poder judicial desaparece el Consejo de la Judicatura y se crea un Tribunal de Disciplina Judicial, cuyos integrantes permanecerán en el cargo por 12 años y un Órgano de Administración Judicial que estará integrado por personas designadas por cada uno de los tres poderes del Estado y permanecerán en el cargo por espacio de nueve años.

Cabe mencionar que el Poder Judicial mantendrá su Fondo para el Mejoramiento en la Administración e Impartición de Justicia, previsto en su ley orgánica, y que será administrado por el presidente del TSJ y quien cuenta con autorización para colocar el recurso en bonos o títulos de inversión de renta fija.

Con esta reforma se crea la Universidad Judicial que permitirá exámenes de promoción de la carrera judicial únicamente para ocupar el cargo de secretario general de acuerdos; así como la creación de un Instituto de Justicia Alternativa y otro de la Defensoría Pública.

De acuerdo con los artículos transitorios, el actual magistrado presidente del TSJ queda excluido del proceso de elección por voto popular y permanecerá en el cargo hasta el 2033. (Noticaribe)