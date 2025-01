Presiden Estefanía Mercado y Verónica Lezama festejo a trabajadoras y trabajadores del DIF Solidaridad

PLAYA DEL CARMEN, MX.— La presidenta municipal de Solidaridad, Estefanía Mercado, y la presidenta del DIF Quintana Roo, Verónica Lezama, presidieron hoy el evento del Día de las Trabajadoras y Trabajadores del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, en la playa inclusiva Punta Esmeralda, donde entregaron reconocimientos a dos empleados que cumplieron 25 años de servicio.

En este marco, la Alcaldesa felicitó a las 490 mujeres y hombres que conforman la gran familia DIF Solidaridad y agradeció su entrega, pasión y compromiso con el trabajo y el corazón que late día a día en cada acción que realizan.

En la víspera del aniversario número 20 del DIF Municipal, Estefanía Mercado recordó la importancia de tener instituciones fuertes, pero, sobre todo, humanas.

En este sentido, reconoció el trabajo que realiza el DIF Quintana Roo bajo la responsabilidad de “una de las mujeres más humanas que la vida me ha permitido conocer: la señora Verónica Lezama, quien junto con nuestra gobernadora Mara Lezama ha puesto el corazón y el alma en cada acción para llevar felicidad, apoyo y esperanza a cada rincón de Quintana Roo; su ejemplo nos inspira y nos motiva a seguir adelante con la misma entrega y compromiso”.

“El DIF no es una institución para hacer del trabajo social una obra de caridad, ni para cumplir con lo mínimo o lo esperado, el DIF es una filosofía de vida, una razón de ser y ayudar al prójimo. Tenemos la responsabilidad de dar lo mejor de nosotros a quienes más lo necesitan, pero lo más importante, el DIF es de la gente, sus acciones son propiedad del pueblo, son derechos, no concesiones; el dinero que administramos, como lo ha dicho la Gobernadora muchas veces, no es nuestro, es de la gente y, por lo tanto, aquí no hay cabida para el ego, el personalismo y mucho menos para la instrumentalización del trabajo social”, agregó.

En tanto, la presidenta del DIF Quintana Roo, Verónica Lezama, se comprometió a trabajar de la mano con las trabajadoras y trabajadores, la alcaldesa Estefanía Mercado y con el DIF Municipal, para hacer que la ayuda social llegue a más gente.

“Vamos a aumentar la ayuda y vamos a hacer que podamos formar la vida de mucha gente y también vamos a ver que todos ustedes también estén muy bien, se lo merecen; es un día para festejar a gente extraordinaria, y recuerden que somos seres humanos ayudando a otros seres humanos”, expuso.

El anfitrión del festejo, Eduardo Asencio, presidente honorario del DIF Municipal, agradeció la presencia de la presidenta del DIF Quintana Roo, Verónica Lezama y de la alcaldesa Estefanía Mercado, a quienes reconoció su trabajo humanista y de gran sentido social.

En el evento recibieron reconocimientos por 25 años de servicio la señora Marianela de Atocha Xuffi Euán y el señor Oswaldo Esteban Pereza Rodríguez.

Entre los invitados al evento estuvieron Abril Sabido, directora general del DIF Quintana Roo; Jesús Rodríguez, director general del DIF Solidaridad; Adrián Vicencio, oficial Mayor del Ayuntamiento e integrantes del cabildo. (Fuente: Ayuntamiento de Solidaridad)