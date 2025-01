Desmienten que será “dormido” perro que desfiguró a dos niñas en Villas de Sol de Playa del Carmen

PLAYA DEL CARMEN, MX.- El perro de nombre Cirilo, que atacó y desfiguró a dos niñas en el fraccionamiento Villas del Sol la semana pasada, no será dormido.

Así lo aseguró Samantha Álvarez, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Cambio Climático, Samantha Álvarez al ser entrevistada esta tarde.

En ese sentido, la funcionaria afirmó que, por el momento, el canino se encuentra bajo resguardo de las autoridades municipales en el Centro de Control Animal, Asistencia y Zoonosis de Solidaridad.

Señaló que el perro permanecerá hasta en este sitio hasta que la fiscalía, quien investiga la participación activa o pasiva del dueño, determine qué sucederá con Cirilo.

La secretaria subrayó que de ninguna manera el perro será sacrificado como se ha especulado en redes sociales, en los últimos días.

“Ya se abrió una carpeta de investigación. […] Nosotros tenemos el perro un rato. He visto que muchos comentarios de que el perro se va a dormir, pero no se va a dormir. Obviamente, tengo que ver al canino. No lo vamos a soltar tan fácil”, sostuvo.

Explicó que el perro recibirá adiestramiento o tratamiento para socializarlo y cambiar su carácter agresivo para hacerlo más dócil.

Por último, indicó que en caso de que no regrese con su dueño, el perro podría ser dado en adopción en un futuro cercano. (Agencia SIM)