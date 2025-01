Detectan a un tigre cachorro en un departamento en Cozumel

COZUMEL, MX.- El avistamiento de un tigre en un departamento ubicado junto al hotel Park Royal de la zona sur, causó sorpresa entre los vecinos y transeúntes, quienes dieron aviso al número de emergencias 911.

Al llegar al lugar, las autoridades corroboraron la legalidad de su estancia, ya que el felino se encontraba bajo resguardo temporal.

Al respecto, Judith Arguelles Caamal, subsecretaria de Ecología, informó que se entrevistaron con las personas que tienen la custodia del felino, quienes presentaron toda la documentación que acredita su legal procedencia.

Explicó que luego de verificar la situación y asegurarse de que el ejemplar panthera tigris no representara un riesgo para la comunidad, el felino se quedó bajo resguardo en el departamento.

“No representa ningún riesgo porque está en el interior de un inmueble, no está en la calle, no está en exhibición, no están haciendo ninguna actividad de lucro”, precisó.

Señaló que el propietario deberá coordinarse con las instancias correspondientes para su traslado desde Cozumel hasta Playa del Carmen y posteriormente a su destino final. (Agencia SIM)