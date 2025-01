Retiran lona de Francisca Mariner de la fachada del Palacio Municipal de Cancún; medida podría ser provocación, dice líder de “Madres Buscadoras”

CANCÚN, MX.- Trabajadores del Ayuntamiento retiraron este día una lona con la leyenda “Justicia para Francisca” que llevaba varias semanas en la parte alta del Palacio Municipal de Benito Juárez.

La imagen de Francisca Mariner, desaparecida en el 2020, fue instalada durante la primera semana de enero por integrantes del colectivo “Madres Buscadoras”, tras dar a conocer los acuerdos logrados con la gobernadora para evitar negligencias en la búsqueda de desaparecidos.

Debido a las dimensiones de la lona y el lugar donde fue instalada, cubriendo el logotipo oficial del Ayuntamiento, la lona causaba mucha sorpresa entre las personas que acudían al Palacio Municipal a pagar su predial o realizar algún trámite.

María Dolores Patrón Pat, madre de Francisca Mariner y líder del colectivo “Madres Buscadoras de Quintana Roo”, fue quien gestionó la instalación de esta lona, como una manera de honrar la memoria de su hija y de todos los desaparecidos del estado.

A través de un video grabado esta tarde frente el Palacio Municipal, Patrón Pat se dijo indignada porque las autoridades municipales retiraron la lona en honor a su hija.

“Es tanto mi descontento de que retiraron la lona, porque, no obstante, de la negligencia y de que tuvieron el cuerpo de mi hija 4 años y medio en el Semefo, vienen a actuar de esta manera”, manifestó.

Además, la líder del colectivo “Madres Buscadoras de Quintana Roo” afirmó que esta acción podría ser una provocación para orillarla a manifestarse, a los pocos días de que fueran aprobadas reformas al Código Penal y a la Ley de Movilidad, para sancionar a aquellas personas que afecten las vías de comunicación.

“Desconozco si es para provocarnos, por la ley que aprobaron, pero si lo hacen, qué pena, porque a mí no me da miedo. Nada me va a impedir que yo salga a manifestarme y bloquee las calles”, aseveró.

Por último, Pat Patrón afirmó que además de la lona, personal del Ayuntamiento retiró las fichas de búsqueda que estaban pegadas en el Palacio Municipal.

“No es la primera vez que lo hacen, es la tercera vez. Y esta vez no pienso quedarme de brazos cruzados, por eso le hago un llamado a la presidenta Ana Paty Peralta y a la gobernadora Mara Lezama. ¿Dónde está el respeto que dicen tener?”, dijo finalmente. (Agencia SIM)