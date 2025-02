La Casa Blanca ha acusado al gobierno mexicano de mantener una alianza con los cárteles de la droga, proporcionando refugio seguro para la fabricación y transporte de narcóticos que han causado numerosas muertes por sobredosis en Estados Unidos.

Esta declaración se emitió en el contexto de la imposición de aranceles del 25% a todas las exportaciones mexicanas, medida que busca responsabilizar a México, China y Canadá por no detener el flujo de drogas hacia territorio estadounidense.

El presidente Donald Trump ha enfatizado que estas acciones son necesarias para proteger a la población estadounidense de la crisis del fentanilo, que se ha convertido en una de las principales causas de muerte entre adultos jóvenes en el país.

Añadió que el anuncio arancelario de este sábado es necesario para responsabilizar a China, México y Canadá por sus promesas de detener la avalancha de “drogas venenosas” hacia Estados Unidos.

Afirmó que Trump implementó este arancel del 25% hasta que México coopere con Estados Unidos en la lucha contra las drogas.

“Además, las organizaciones mexicanas de narcotraficantes mantienen una alianza intolerable con el gobierno de México.

RESPUESTA DE CLAUDIA SHEINBAUM

En respuesta, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha rechazado categóricamente las acusaciones de Trump sobre una supuesta alianza entre el gobierno mexicano y organizaciones criminales.

Sheinbaum argumentó que los problemas se deben resolver mediante diálogo y no con aranceles, e instó a Trump a abordar la epidemia de drogas en Estados Unidos en lugar de poner en riesgo la relación comercial. Además, anunció que México implementará medidas arancelarias y no arancelarias en represalia, aunque no especificó qué productos estadounidenses serán afectados.

En redes sociales, la mandataria expresó:

“Rechazamos categóricamente la calumnia que hace la Casa Blanca al Gobierno de México de tener alianzas con organizaciones criminales, así como cualquier intención injerencista en nuestro territorio”.

Añadió que si en algún lugar existe tal alianza es en las armerías de Estados Unidos que venden armas de alto poder a estos grupos criminales, como lo demostró el propio Departamento de Justicia de Estados Unidos en enero de este año.

“Nuestro gobierno ha asegurado en cuatro meses más de 40 toneladas de drogas, incluyendo 20 millones de dosis de fentanilo. También ha detenido a más de diez mil personas vinculadas con estos grupos”.

Estas tensiones comerciales y diplomáticas se producen en un contexto de crecientes desafíos en la relación bilateral, incluyendo la designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas por parte de Estados Unidos y la implementación de políticas más agresivas para combatir el narcotráfico y la migración irregular. (Agencias)