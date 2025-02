REVELAN NOMBRES DE QUIENES PASAN A LA SIGUIENTE ETAPA: Destacan integrantes del IDAIP, el TEQROO y el gobierno del Estado, así como exfuncionarios, entre los insaculados para la próxima elección judicial

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX.- Luego de que realizaron el proceso de revisión de documentación y de la insaculación hecha en el Senado de la República, integrantes del Comité de Evaluación del proceso extraordinario para el proceso judicial dieron a conocer los nombres de hombres y mujeres de Quintana Roo que pasan a la siguiente etapa con miras a la elección de magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la nación (SCJN) y jueces del poder judicial, entre los que destacan integrantes del IDAIP, del Teqroo y del gobierno del estado.

De acuerdo con la lista publicada, entre los aspirantes a magistrados de circuito y jueces de distrito se encuentra la ex diputada del PVEM y actual subsecretaria de gobierno, Judith Rodríguez Villanueva; el director del Periódico Oficial del Estado y expresidente municipal de Cozumel, Carlos Hernández Blanco; y el presidente del Teqroo, Sergio Avilés Demenhegui; los aún comisionados del IDAIPQRoo, Roberto Agundis Yerena y Claudette Rodríguez Arellano; Cynthia de la Torre Villanueva, ex comisionada del IDAIP y actual integrante del despacho de la gobernadora, Mara Lezama; la ex diputada Berenice Polanco Córdova; Anahid González Barbosa, ex integrante del IDAIP y funcionaria del Teqroo; Victoria Bolio Pasos, exfuncionaria del ayuntamiento de Benito Juárez; Jesús Roberto Castro Palacios, exconsejero de la judicatura; Sergio Ramírez Moxca, trabajador de la consejería jurídica del poder ejecutivo; Fabian Gamboa Song, actual juez de adopciones y extitular de la Defensoría Pública; Carlos Guerra Sánchez, exregidor en el ayuntamiento de Solidaridad y Salomón Resnikov Bensimon, subdirector de juzgados cívicos del ayuntamiento de Benito Juárez.

En el caso de aspirantes a magistrados de circuito aparecen en la lista los nombres del ex magistrado del recién desaparecido Tribunal de Justicia Administrativa, Alfredo Cuellar Labarthe mientras que la exmagistrada administrativa, Isabel González Glennie ya es candidata para jueza de distrito en materia mixta. (Noticaribe)