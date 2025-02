Atribuye rectora movimiento estudiantil en la Unicaribe a próxima renovación de rectoría

CANCÚN, MX.- El movimiento iniciado por estudiantes de la Universidad del Caribe (Unicaribe) para señalar deficiencias dentro de la institución podría estar relacionado con intereses externos y el próximo cambio de la rectoría.

Así lo consideró Marisol Vanegas, rectora de esta casa de estudios, quien señaló que, hasta diciembre del año pasado, no se había presentado ninguna agenda sobre estas inconformidades que ya han traspasado a la universidad.

“No es raro en el estado ver estos movimientos cuando hay cambios de rectoría. Esta gestión terminará en junio de este año y pensamos que sí está relacionado con eso”, señaló.

Sostuvo que “intereses externos” a la universidad motivaron a posicionar “temas totalmente falsos” y contrarios a la ideología de esta casa de estudios; incluso llegando a cuestionar su calidad educativa.

“Cuestionan la calidad educativa, la titulación, la capacidad del egresado, eso lo dicen personas que no tienen idea del resultado de la universidad en el estado”, argumentó.

Reiteró que probablemente el movimiento de los estudiantes está motivado por algún interés externo, pero dijo desconocer cuál es el origen.

Sin embargo, reconoció que la universidad tiene áreas de mejora como todas las instituciones, donde hay un permanente listado de cosas que se tiene que poner en la mesa para atender cada año, por lo que dijo que esperará la lista de los estudiantes para revisar puntualmente cada una de sus peticiones.

Cuestionada sobre las carencias de la universidad expuesta por los estudiantes inconformes, la rectora indicó que esta casa de estudios cuenta con un presupuesto de 174 millones de pesos al año, además de una segunda fuente de ingresos propios con la activación de educación continua y posgrados, lo que genera recursos para atender todas las necesidades.

“Yo no vería problemas, en realidad en la inversión, en las condiciones. Si un estudiante tiene una silla que no está en buenas condiciones se reemplaza, no me parece que por ahí vaya el tema, sino lo que se agrega a una narrativa que no es propia de la universidad”, refirió finalmente. (Agencia SIM)