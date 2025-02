Denuncian falta de médicos en el Hospital Integral de José María Morelos

JOSÉ MARÍA MORELOS, MX.- La atención médica en el Hospital Integral de José María Morelos va “de mal en peor”, consideró Marcelino Piña Dzul, habitante de la cabecera municipal, quien denunció la falta de personal para atender a la ciudadanía.

Don Marcelino indicó que anoche tuvo que llevar a su esposa a un médico particular, ya que cuando acuden al hospital les informan que el doctor no se encuentra, que está por llegar o que no los puede atender.

1 de 2

“Yo veo que el hospital no trabaja como se debe”, reclamó y mencionó que, incluso, se tiene que pagar para que salga la ambulancia a atender una emergencia.

Por esta razón, hizo un llamado al Gobierno Federal para cumpla su promesa de brindar salud de calidad a todos, ya que, dijo, serán sus hijos y sus nietos lo que se verán afectados si las cosas siguen igual. (Agencia SIM)