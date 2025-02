PLAYA DEL CARMEN, MX.— Más de 500 personas se dieron cita este miércoles en el parque “Lázaro Cárdenas” de la colonia Luis Donaldo Colosio, donde tuvo lugar el segundo de cuatro foros ciudadanos para socializar el proyecto de reforma constitucional de cambio de denominación del municipio de Solidaridad por el de Playa del Carmen.

Durante el ejercicio democrático, encabezado por la presidenta municipal Estefanía Mercado, el común denominador fue la entusiasta participación ciudadana que cada vez apuesta más por este proyecto de reforma constitucional que impulsa la Alcaldesa, en un afán de reforzar la identidad de Playa del Carmen, arraigar la historia y posicionar al destino turístico, que es reconocido a nivel internacional con el nombre oficial que se propone y no por Solidaridad.

Previo al foro ciudadano, en entrevista con los medios de comunicación, Estefanía Mercado descartó que el cambio de nombre del municipio represente un gasto para los habitantes de Playa del Carmen.

“Si llegase a existir un cambio de nombre no va a representar ningún costo para los ciudadanos; no es real, es falso que va a existir un costo en los trámites que van a tener que realizar los ciudadanos de Playa del Carmen al tener que cambiar Actas de Nacimiento, por ejemplo. En algún momento, si así lo decide el pueblo de Solidaridad que se cambie el nombre a Playa del Carmen, no se tiene que cambiar ningún documento, todos serán completamente válidos”, aseguró.

En este segundo foro, el secretario general del Ayuntamiento, Luis Herrera Quiam, dio a conocer los objetivos que se pretenden con el proyecto de reforma constitucional para cambiarle el nombre al municipio, asegurando que el impacto será totalmente positivo.

En este contexto, el funcionario municipal comentó que este proceso jurídico, siempre que sea avalado por el pueblo, será presentado al cabildo, cuyos integrantes deberán analizarlo y, en su caso, aprobarlo, para posteriormente someterlo a consideración de la XVIII Legislatura que, a su vez, tendría que remitirlo a todos los ayuntamientos para su respaldo, toda vez que se trata de una reforma constitucional.

1 de 4

En el foro participaron con preguntas y pronunciamientos los ciudadanos Juanita Ramírez, Leydi González, Roger Flores, Jazmín León, Margarita Sánchez, Nayeli Patiño, Alejandro Hernández, Jessica Vallejo, María del Rosario Figueroa, María Dehesa Villegas, Francisco Mata, Juan Francisco, Geovany Villanueva y Miguel Pérez.

El propio Herrera Quiam, integrantes del Cabildo y del Gabinete municipal dieron respuesta a las dudas planteadas sobre el cambio de nombre de Solidaridad a Playa del Carmen.

El siguiente foro se realizará el próximo día 13 de febrero en la alcaldía de Puerto Aventuras, y el último de ellos el 15 de este mismo mes en el Teatro de la Ciudad “Xaman Ha”. (Fuente: Ayuntamiento de Solidaridad)