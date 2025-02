CUESTIONA RFQ DESEMPEÑO DE PRESIDENTA DE LA CDHEQROO: Ven feministas retroceso en la defensa de los derechos de mujeres agredidas; continúa protección a servidores públicos victimarios, afirman

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX.- A un año de la toma de protesta de Omega Ponce Palomeque como presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (CDHEQRoo), la Red Feminista Quintanarroense (RFQ) consideró que las víctimas han quedado en la indefensión ante una postura deficiente e ineficiente de la autoridad que ha preferido defender los intereses de los servidores públicos que resultan agresores de mujeres.

Consideraron que los integrantes del Poder Legislativo fallaron completamente al designar a Ponce Palomeque quien se ha negado de manera sistemática a cumplir un acuerdo emitido el 4 de febrero y las medidas precautorias dictadas el 5 de septiembre de 2023 por la propia Comisión de los Derechos Humanos Quintana Roo “cuando todavía no tenía a la actual y retrógrada Presidenta a cargo” y dejan en estado de desprotección a una víctima de hostigamiento laboral y la supeditan a lo que haga la institución en la que labora -y encubren- a la persona agresora.

Manifestaron que a un año del cambio en la institución se ha caído en una actitud de ineptitud, cínica y desvergonzada que no responde a las propuestas de un gobierno humanista y feminista al deslindarse de proteger a víctimas de acoso en dependencias gubernamentales.

Incluso acusaron a Ponce Palomeque de incurrir en hostigamiento y acoso hacia trabajadores de la propia CDHEQRoo.

La RFQ expuso que una mujer es hostigada y acosada laboral y sexualmente por su jefe inmediato superior y, además de interponer la queja ante el jefe inmediato superior para que se activen los comités de atención en caso de acoso laboral, también se presentó la denuncia ante la CDHEQRoo la cual se desligó de atenderla al señalar que se trata de un tema administrativo laboral y no de violación a los derechos humanos.

Explicaron que la CDHEQRoo determinó que es un tema laboral que debe atender la institución de gobierno “así que deja a la víctima a expensas de lo que ordene y mande el patrón y se hace bolas diciendo que no es un asunto administrativo, para después decir que sí es administrativo pero administrativo-laboral y simplemente no hace nada”.

La RFQ consideró que la presidenta de la CDHEQRoo no debería permitir que se normalice la violencia hacia las mujeres por parte de servidores públicos “ya que el hecho de que las personas sean empleadas o empleados, no significa que tengan que soportar vejaciones, humillaciones y afectaciones a su dignidad y salud emocional, física y sexual; que se haya presentado una denuncia penal no significa que “hay que esperar a que la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo haga el deslinde de responsabilidades” porque sabemos que la justicia no sirve en este país ni en esta entidad y menos a favor de las mujeres”.

Que usted cobre como presidenta de un ente “constitucional y autónomo” debería significar que trabaje a favor de los derechos humanos de las personas, y no a favor de los intereses de los poderes en el Estado “y que usted sea una persona que comete hostigamiento al interior de la Comisión que tiene a su cargo, no significa que tenga que ser tan cínica para normalizar esa violencia”.

Al final, reiteraron que desde hace un año los derechos humanos en Quintana Roo han tenido un retroceso. (Noticaribe)