Resaltan apatía para integrarse al programa “Vecino Vigilante” en José María Morelos

JOSÉ MARÍA MORELOS, MX.- De un total de 14 colonias que hay en la cabecera municipal, únicamente cuatro participan en el programa “Vecino Vigilante”, las cuales cuentan con un grupo de WhatsApp donde está incluida la Policía Municipal para atender cualquier emergencia.

Vicente Pech Zapata, director de Seguridad Ciudadana municipal, indicó que, a pesar de la importancia de esta medida preventiva para evitar los robos que se han incrementado en la cabecera municipal, predomina la apatía por parte de la ciudadanía.

Aseguró que este programa implica una manera eficiente de atacar los delitos, ya que de forma más inmediata se puede reportar cualquier hecho sospechoso a los grupos de esta aplicación.

“Es más eficiente, porque rápidamente lo suben al grupo y mandamos a policías a verificar”, destacó.

Como ejemplo de un caso, el funcionario mencionó el robo ocurrido esta mañana en las instalaciones de la secundaria, donde unos ladrones lograron llevarse varias cosas de la cooperativa del plantel.

El jefe de la policía señaló que, en muchas ocasiones, los mismos vecinos identifican a las personas que están cometiendo estos delitos, pero prefieren no denunciar.

“Estamos trabajando, pero la gente no denuncia, la gente sabe quién es, pero no quieren poner una denuncia, no quieren meterse en problemas”, sostuvo.

Por último, el funcionario municipal hizo un llamado a los colonos, para que trabajen en equipo con las fuerzas de seguridad y denuncien este tipo de hechos. (Agencia SIM)