COBRO DE 42 DÓLARES POR VISITANTE VÍA CRUCERO NO CONVENCE A NAVIERAS: Reconoce el senador Eugenio Segura que buscan reducir el monto propuesto en el paquete económico 2025 por la presidenta Claudia Sheinbaum

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX.- A pesar de las reuniones con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), las empresas navieras aún no están convencidas del cobro de 42 dólares por concepto de derecho de no residente el cual pretende el gobierno federal cobrar a todos aquellos pasajeros que ingresen a México vía cruceros, por lo que se busca una disminución en el monto aprobado dentro del paquete fiscal 2025 para no afectar la actividad turística, reconoció el senador presidente de la Comisión de Turismo, Eugenio Segura Vázquez.

Recordó que la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora, Mara Lezama, lograron ganar tiempo al obtener una prórroga de 180 días para que entre en vigor el cobro de este derecho “lo que nos da tiempo de seguir las negociaciones y buscar el mecanismo para el cobro”.

Explicó que el inicio de las negociaciones contempló la coordinación entre las empresas navieras y el Instituto Nacional de Migración (INM) para determinar el método de cobro “porque si el cobro se hace en forma directa, la naviera tiene un impacto negativo en la experiencia que tuviera el turista y tendría un fuerte impacto en nuestros destinos de Cozumel y Mahahual, así como en Puerta Vallarta.

De verse afectados, los turistas pudieran decidir no bajar y se perderían esos recursos por lo que la propuesta es que las empresas navieras sean las responsables de cobrar ese derecho tal y como lo hacen las líneas aéreas, explicó.

El presidente de la Comisión de Turismo insistió en que hay avances en las pláticas entre Migración y navieras “aunque estas últimas mantienen su negativa a aceptar los 42 dólares que se pretende cobrar a los turistas que llegan a México vía cruceros.

Las empresas navieras no están contentas, pero les estamos echando montón y lograr disminuir los 42 dólares que se pretende cobrar; “la intención es cobrar un monto menor y tener una mejor respuesta “porque es importante que la empresa naviera sepa que ellos no van a cobrar ni retener esos recursos para no afectar las relaciones. (Noticaribe)