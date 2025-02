Inaugura Mara Lezama domo en el CBTIS 272 “Sor Juana Inés de la Cruz” para fortalecer la infraestructura educativa en Cancún

CANCÚN, MX.– En meses anteriores, la gobernadora Mara Lezama Espinosa entregó 5 nuevas aulas didácticas en el CBTIS 272 “Sor Juana Inés de la Cruz” de Cancún; en esa ocasión las y los alumnos le solicitaron un domo. Hoy Mara Lezama regresó con orgullo y satisfacción para cumplir esa promesa.

La Gobernadora fue recibida con júbilo, con globos rojos y con la mascota oficial del plantel, un águila blanca que pronto tendrá nombre, y hasta con una “ola”. Asimismo, alumnas y alumnos le compartieron un periódico mural con mensajes de agradecimiento como: “Gracias por escucharnos”, “Te queremos”, “Nos sentimos escuchados”, “Gracias por el domo”, “CBTIS 272 se siente escuchado”.

En este ambiente festivo, Mara Lezama exhortó a las y los jóvenes a no caer en actitudes autodestructivas, evitar violencias porque el que ama no lastima, a no permitir agresiones por leves que sean, a que nadie les obligue a hacer algo que no quieran, porque a la larga les van a causar un profundo dolor.

“Lo que queremos es que se comprometan a una vida libre de adicciones, a que vivan felices, que cuando se gradúen sean chavos fuertes, mujeres empoderadas, capaces de tolerar la frustración, de decir no, monosílaba que puede marcar la diferencia en nuestra vida”, señaló.

Acompañada por la directora del plantel, Araceli Paola Romero Canales, Mara Lezama informó que la obra entregada hoy con inversión de 6 millones 436 mil 424 pesos consta del domo de 840 metros cuadrados y la extensión de la plaza cívica, donde mil 310 alumnas y alumnos realizarán sus actividades al aire libre, pero protegidos de las inclemencias del clima.

“En dos años, el CBTIS 272 ha recibido más de 15 millones de pesos en instalaciones seguras, funcionales y de calidad. De eso se trata el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, a través del cual trabajamos para seguir construyendo un mejor futuro para la niñez y las juventudes” expresó la titular del Ejecutivo.

Mara Lezama hizo notar que cuando se gobierna con honestidad, transparencia, eficiencia y se combate la corrupción, el dinero alcanza para más. Por ello, destacó que la obra tiene el distintivo “Infraestructura Transparente”, otorgada por el IDAIPQROO.

En el marco de la inauguración, también se firmó el Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo para promover una educación integral, con espacios educativos dignos y la participación de las y los estudiantes de nivel medio superior.

La presidenta Ana Paty Peralta de la Peña informó a las y los presentes que ya va a iniciar la construcción de la barda de la escuela, compromiso del Ayuntamiento que próximamente será inaugurada.

Aldo Castro Jiménez, director general del IFEQROO, explicó los trabajos realizados en la construcción del domo, con columnas redondas y estructura de acero laminado, de calidad y de acuerdo con las instrucciones de la gobernadora Mara Lezama.

Asimismo, José Rafael Lara Diaz, secretario de Obras Públicas, indicó que este domo no solo representa una estructura, sino es un espacio donde las y los estudiantes tienen la oportunidad de prepararse, hacer deporte, actos cívicos, en ambiente protegido para su bienestar.

También acompañaron a la gobernadora Mara Lezama en la entrega, la presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa; Axel Miguel Hernández Cahum, alumno de 2°semestre de la especialidad en Alimentos y Bebidas; América Yoselyn Sosa Ruiz, alumna del sexto semestre Grupo B; Claudia Asunción Soberanes Noh, madre de familia y vocal del Comité de Contraloría Social. (Fuente: Gobierno de Quintana Roo)