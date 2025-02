Es Quintana Roo uno de los estados con menor pobreza laboral del país

CANCÚN, MX.- En el cuarto trimestre del 2024, Quintana Roo y Baja California Sur fueron los estados con menor proporción de su población en pobreza laboral, con tasas del 20.1% y 13.2%, respectivamente, según un informe publicados por el observatorio económico “México ¿cómo vamos?”.

A nivel nacional el porcentaje de la población en situación de pobreza laboral fue de 35.4%, menor a la observada en el 2023 cuando fue de 37%. Mientras que la tasa de informalidad laboral fue de 54.5%.

En el mismo periodo, Chiapas, Oaxaca y Guerrero fueron las tres entidades con mayor proporción de su población en pobreza laboral, con tasas mayores al 57% de población que no puede adquirir la suma de la canasta alimentaria y no alimentaria.

Según el informe de esta organización, la pobreza laboral continúa afectando desproporcionadamente a las mujeres. Por cada 100 hombres en pobreza laboral en México, hay 113 mujeres en esta situación.

En cuanto al Semáforo Económico Estatal Quintana Roo se encuentra en color verde, ya que es uno de los 10 estados con niveles de pobreza más bajos a la media nacional.

A nivel nacional, según el Semáforo Económico de pobreza laboral para los hombres se encuentra en amarillo, con 33.2% de ellos en situación de pobreza laboral. Por su parte, el Semáforo Económico de pobreza laboral para las mujeres se encuentra en rojo, con 37.4%, y se ha encontrado en rojo desde 2008, con una tasa consistentemente más alta que para los hombres.

En cuanto a la tasa de informalidad laboral, la entidad se mantiene en el Semáforo Económico verde con una tasa del 42%, por debajo de la media nacional que es de 54.5%.

En el país, la informalidad laboral sigue afectando en mayor medida a las mujeres. En el cuarto trimestre de 2024 la tasa de informalidad a nivel nacional para las mujeres fue de 55.2% y de 54% para los hombres. En 25 de las 32 entidades la tasa de informalidad laboral es mayor para las mujeres que para los hombres.

En el caso de Quintana Roo un 42.53% de hombres trabaja en la informalidad, mientras que un total de 46.69% de mujeres está dentro de esta categoría.

Los trabajadores con una ocupación informal pueden estar empleados en negocios informales, no registrados ante las autoridades, o en negocios formales que, no obstante, no les proporcionan un vínculo laboral reconocido ante la ley. (Agencia SIM)