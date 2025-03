Exigen maestros revisión exhaustiva a finanzas del ISSSTE; “elefante blanco que descuenta cuotas, pero donde no hay medicamentos ni servicios de calidad”

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX.- En medio de las protestas por las afectaciones al magisterio por el contenido de la reforma a la Ley del ISSSTE enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum a la Cámara de Diputados, maestros exigieron una revisión exhaustiva a las finanzas de la institución y, en caso de encontrar irregularidades, que se presenten las denuncias contra funcionarios que hayan desviado recursos y afectado la calidad del servicio médico y de las prestaciones como vivienda y pensiones.

Durante el foro realizado para escuchar la contrapropuesta de maestros a la reforma de la ley del ISSSTE, el maestro Roberto Enrique Morales, del municipio de Felipe Carrillo Puerto, afirmó que no es posible que para tener un mejor servicio de salud haya que pagar más “pues muchos maestros tienen que acudir a los consultorios de las farmacias para recibir atención médica ya que el ISSSTE parece un elefante blanco ya que descuentan las cuotas a los trabajadores pero no hay el servicio de calidad, no hay medicamentos ni tampoco insumos y es el mismo derechohabiente el que debe comprarlo”.

Manifestó que los maestros están de acuerdo en que sigan los programas sociales “pero que haya una revisión de los recursos que se destinan, así como del cumplimiento de los mismos ya que no estamos de acuerdo en pasar a los alumnos aun cuando no aprueban los exámenes”.

Morales Puerto insistió en la necesidad de auditar las finanzas del ISSSTE y que los recursos permitan garantizar un servicio médico de calidad, la pensión y jubilación solidaria calculada en salarios mínimos y no en UMAs.

Los maestros aprovecharon para integrar a sus peticiones por la reforma a la Ley del ISSSTE cuestiones locales como el pago de salario de aquellos maestros que han sido promovidos ya que se les deben siete quincenas; revisar los pagos de carrera magisterial, así como la promoción horizontal y también el pago a terceros ya que no se ha reportado a pesar de que se han hecho los descuentos de las cuotas y ya las empresas comenzaron a requerir a los trabajadores. (Noticaribe)