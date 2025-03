SE ABRE ETAPA DE VERIFICACIÓN DE IDONEIDAD DE ASPIRANTES: Dan a conocer nombres de quienes cumplieron con entrega de documentación requerida para participar en la elección judicial

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX.- Una vez terminado el análisis de la documentación de aspirantes a magistrados y jueces del poder judicial en Quintana Roo, los comités de evaluación integrados en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial dieron a conocer la lista de quienes pasan a la segunda etapa del proceso que consiste en la verificación de idoneidad y a partir del 10 de marzo se presentará la relación de quienes entrarán en el proceso de elección.

De acuerdo con la relación de aspirantes cuyos nombres fueron publicados en el Periódico Oficial del Estado, las listas de los comités de evaluación de los tres poderes están integradas por un promedio de 400 personas, quienes buscan ocupar alguno de los 117 cargos que están en disputa. Las listas presentan nombres de personas que se registraron en cada uno de los comités y que pasaron el filtro de revisión de la documentación.

En el caso del poder judicial, el comité de evaluación dio a conocer los nombres de 96 personas, entre hombres y mujeres, que pasaron los requisitos de documentación quienes aspiran a ser magistrados (31) y otros (65) que quieren ser jueces o juezas; en el caso del poder ejecutivo, la lista está compuesta por 181 nombres de los cuales 47 aspiran a ser magistrados o magistradas y 137 jueces o juezas; mientras tanto el comité de evaluación del poder legislativo presentó una lista de 140 nombres de los cuales 28 aspiran a integrar el Tribunal Superior de Justicia como magistrados y 112 aspiran a un cargo de juez o jueza.

De esta manera, 106 personas aspiran a ocupar una de las 12 plazas disponibles de magistrados o magistradas; 9 del Tribunal Superior de Justicia y tres del Tribunal de Disciplina Judicial; mientras que 311 personas aspiran a uno de los 105 cargos de jueces y juezas. Es de mencionar que algunos nombres aparecen en las tres listas de los comités de evaluación integrados por los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.

Entre los nombres que aparecen en las listas de aspirantes a magistrados y magistradas está el del coordinador de gabinete de Mara Lezama, José de la Peña Ruiz de Chávez; Claudette González Arellano, aún comisionada del IDAP; Nahum Patiño Arbea, jefe del departamento de enlace en la zona norte de la consejería jurídica; Thalía Hernández Robledo, ex consejera del Ieqroo; Landy Blanco Lizama, titular de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas; Evert Palomo Canto, ex dirigente del PANAL; Yrazu de la Torre Villanueva, ex comisionada del IDAIP; Ariadne Song Anguas, activista del colectivo Xtabay; entre otros. (Noticaribe)