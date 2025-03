DERECHO DE RÉPLICA | Destituyen al director administrativo de la policía municipal de Benito Juárez

A continuación, se reproduce un Derecho de Réplica solicitado por Gonzalo Alonso Ramírez Duarte, director administrativo de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito del municipio Benito Juárez, respecto de la siguiente información publicada en https://noticaribe.com.mx/2025/02/20/destituyen-al-director-administrativo-de-la-policia-municipal-de-benito-juarez/, proveniente de la Agencia SIM, una agencia de noticias local, el 20 de febrero del año en curso:

Esta solicitud de Derecho de Réplica fue recibida por correo el 21 de febrero de 2025, a las 20:28 horas y de acuerdo con el artículo 6, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 13 y demás relativos de la LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 6°, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE DERECHO DE RÉPLICA 01/04/2024, se da conocer que:

“… Gonzalo Alonso Ramírez Duarte continúa ocupando el cargo de director administrativo de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito en Benito Juárez, Quintana Roo, y en ningún momento se me investigó o se me ha investigado por actos de corrupción y/o desvíos de recursos. Se reitera que no estoy involucrado en ningún tipo de participación de actos de corrupción y/o desvío de recursos durante mi gestión como director administrativo de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito en Benito Juárez, Quintana Roo, cargo que al día de hoy sigo desempeñando, por tanto, niego rotundamente y desde luego tildo de falsas las afirmaciones contenidas en la nota de fecha 20 de febrero de 2025, expuestas en su medio de comunicación”.

“…Niego rotundamente que haya cobrado ilegalmente cantidad alguna para dar de alta a familiares de policías, sin aprobar los exámenes de control y confianza y mucho menos he permitido la entrada irregular de elementos a la corporación, ni cuando ocupaba el cargo de encargado de reclutamiento de la corporación ni a la presente fecha, que ocupo el cargo de director administrativo, reitero que en ningún momento he cometido actos de corrupción, durante mi gestión como director administrativo de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito en Benito Juárez, Quintana Roo, por tanto, niego rotundamente y desde luego tildo de falsas las afirmaciones contenidas en la nota de fecha 20 de febrero de 2025, expuestas en su medio de comunicación”.

“…Niego rotundamente que haya cometido actos de corrupción durante mi gestión como director administrativo de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito en Benito Juárez, Quintana Roo, por tanto, niego rotundamente y desde luego tildo de falsas las afirmaciones contenidas en la nota de fecha 20 de febrero de 2025, expuestas en su medio de comunicación”.

“…Niego rotundamente que haya manejado mal los recursos para el buen funcionamiento de la corporación durante mi gestión como como director administrativo de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito en Benito Juárez, Quintana Roo, cargo que actualmente sigo desempeñando, por tanto, niego rotundamente y desde luego tildo de falsas las afirmaciones contenidas en la nota de fecha 20 de febrero de 2025, expuestas en su medio de comunicación”.

Este Derecho de Réplica se publica en tiempo y forma, según lo establecen los Artículos 11 y 12 de la LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 6°, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE DERECHO DE RÉPLICA 01/04/2024.