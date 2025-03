EMPLEO DE ELEMENTOS CANINOS SIN ESTAR CAPACITADOS, ENTRE LAS ANOMALÍAS: Reconoce subsecretario estatal de Seguridad Ciudadana que hay empresas de seguridad privada que operan con irregularidades

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX.- Tras aclarar que, hasta el momento desconocen el número total de empresas de seguridad privada que funcionan en la entidad, el subsecretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Fernando Viveros Hernández, confirmó que se han emitido exhortos a las que han sido verificadas para que regularicen su situación ya que se ha detectado que no han actualizado sus licencias de funcionamiento o que utilizan elementos caninos sin contar con la capacitación de los elementos o un trato digno a los animales.

Además, reconoció que los elementos que trabajan en estas empresas no tienen autorización para portar armas por lo que se desconoce si tienen la capacitación para responder a algún hecho delictivo.

Asimismo, confirmó que la dirección de Asuntos Internos avanza con las investigaciones contra policías denunciados por presuntos actos de corrupción o fuera del marco de la ley. Sin embargo, declinó proporcionar detalles sobre el número de policías investigados bajo el argumento de no entorpecer las investigaciones.

Incluso pidió que se hagan las preguntas a través de un oficio para que sea la propia dirección de Asuntos Internos la que pueda proporcionar la información.

En el caso de las empresas de seguridad privada, Viveros Hernández confirmó que han emitido exhortos a las que han sido visitadas ya que operan de manera irregular por no tener actualizado sus licencias de funcionamiento. En estos momentos no sabemos el número total de empresas que operan en el Estado y por consiguiente quiénes se encuentran operando con irregularidades.

La situación es grave tomando en cuenta que tienen bajo su responsabilidad la vigilancia y seguridad de establecimientos “pero no sabemos cuántas operan con irregularidades porque no sabemos el número total de empresas que operan en la entidad. Seguimos trabajando en ello”.

Aunque dijo que, por el momento, han sido retirados tres permisos de funcionamiento a igual número de empresas, también hizo énfasis en que “no sabemos cuál es la situación real de las que operan con irregularidades”.

El subsecretario de Seguridad Ciudadana dijo que se ha detectado que algunas empresas emplean elementos caninos, pero no tienen la capacitación para su manejo, no hay entrenadores y las condiciones en las que se encuentran los animales no garantizan su seguridad y bienestar ya que no tienen espacios adecuados ni tampoco reciben alimentación adecuada. (Noticaribe)