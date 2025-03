Ve CCE del Caribe afectaciones mínimas para Quintana Roo por entrada en vigor de aranceles

CANCÚN, MX.- El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) del Caribe descartó que los aranceles del 25% impuestos por el gobierno de Estados Unidos a las importaciones de México, generen grandes afectaciones para Quintana Roo.

Javier Carlos Olvera Silveira, presidente del CCE del Caribe, indicó que el estado no cuenta con inversiones que aprovechen el Tratado de Libre Comercio en esta nueva versión, por lo que esperan que se mantenga sólido en su crecimiento.

“No vemos grandes afectaciones en Quintana Roo, más allá de las de consumo que la industria turística y los ciudadanos hagan de productos americanos, que tendrán un cambio en el precio y muchos de ellos ya no llegarán al país”, señaló.

Afirmó que para el sector empresarial esta decisión es sorprendente e irresponsable, “nos parece una violación clara al Tratado de Libre Comercio, que es el marco sobre el cual la relación comercial de los tres países ha sido tremendamente exitosa”.

El líder empresarial reconoció que, de no corregirse esta medida, llevará a realizar ajustes económicos en ambos lados de la frontera, debido al encareciendo los productos mexicanos y americanos, además de desincentivar las inversiones en México, no así en el estado de Quintana Roo, donde los servicios turísticos no están sujetos a este arancel. (Agencia SIM)