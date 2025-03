Fortalecen IBANQROO y MARFund capacidades de grupos lidereados por mujeres en el Sistema Arrecifal Mesoamericano y Santuario del Manatí

LAGUNA GUERRERO, MX.- Para conocer y dar seguimiento a los emprendimientos comunitarios de mujeres en las Áreas Naturales Protegidas como parte del proyecto “Fortalecimiento de capacidades de los grupos lidereados por mujeres en el Sistema Arrecifal Mesoamericano”, el Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas (IBANQROO) en coordinación con Mesoamerican Reef Fund, realizaron una visita a la estación de campo de la Reserva Estatal Santuario del Manatí Bahía de Chetumal.

La visita realizada a la Reserva Estatal Santuario del Manatí Bahía de Chetumal en la localidad de Laguna Guerrero municipio de Othón P. Blanco, también tuvo como objetivo presentar a las y los integrantes de New Ventures, de Global Fund for Coral Reefs (GFCR), del Department for Environment, Food & Rural Affairs (UK DEFRA), de la Embajada Británica en México, del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Mancomunidad de Naciones, las acciones de manejo y conservación que se realizan dentro del Santuario del Manatí, señaló el director general del IBANQROO, Javier Carballar.

Asimismo, durante la visita, las y los participantes pudieron conocer y dar seguimiento a los emprendimientos comunitarios conformados por mujeres que realizan acciones de conservación de la biodiversidad en las Áreas Naturales Protegidas en el marco del proyecto “Fortalecimiento de capacidades de los grupos lidereados por mujeres en el Sistema Arrecifal Mesoamericano” financiado por MARFund y The Summit Foundation.

Para el Gobierno del Estado encabezado por la gobernadora Mara Lezama Espinosa y mediante el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo se busca la autonomía económica y empoderamiento de las mujeres como eje principal, así como trabajar de manera conjunta con grupos de mujeres en pro de la conservación.

Por ello, dentro de los proyectos comunitarios liderados por mujeres locales que promueven la conservación y el empoderamiento femenino destaca “Mujeres BioFaunTásticas” que elaboran recuerdos de viaje alusivos a la biodiversidad de la región; “Xcal’arte” que realizan artesanías y joyería con las aletas del pez león invasor y “Mujeres del Mar” cooperativa que presta servicios turísticos en Punta Herrero.

Tanto Mujeres BioFaunTásticas como Xcal’ arte recibieron capacitaciones y apoyo para la adquisición de materiales y equipo de cómputo, lo que les permitirá fortalecer sus emprendimientos y generar vínculos con otras instituciones y grupos locales.

Con estas acciones se consolidan las alianzas y estrategias para el fortalecimiento de las mujeres líderes en la a protección del medio ambiente y el desarrollo económico local de sus comunidades, así como la creación de redes de apoyo de mujeres para la conservación de los recursos en Quintana Roo. (Fuente: Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas de Quintana Roo)