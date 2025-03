Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX.- Tras los recursos de inconstitucionalidad presentados por diversos organismos contra leyes emitidas por la Décimo Octava Legislatura, el presidente de la Federación de Colegios y Barras de Abogados de Quintana Roo, Héctor Pérez Rodríguez, lamentó que los diputados no consulten ni tomen en cuenta la opinión de expertos para analizar el contenido de las iniciativas que aprueban, las cuales, hasta el momento, han resultado perjudiciales para la ciudadanía.

“Los diputados están para defender los intereses del pueblo y deben escuchar la opinión de la sociedad, pero hasta ahora eso no ha ocurrido, ni en la Décimo Séptima ni en esta legislatura”, señaló.

Recordó que en diversas ocasiones han enviado oficios y cartas al Congreso con observaciones sobre las iniciativas aprobadas, sin que hasta el momento hayan sido escuchados para revisar su contenido.

Pérez Rodríguez puso como ejemplo las reformas a la Ley de Movilidad, cuyo contenido calificó de caótico debido a la imposibilidad de aplicar varios de sus artículos. También mencionó la Ley de Expropiación, señalada como inconstitucional por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la cual, dijo, representa un riesgo para los ciudadanos.

Reconoció que, aunque la Federación de Colegios y Barras de Abogados de Quintana Roo no ha interpuesto amparos contra las iniciativas aprobadas, sí han enviado oficios y cartas al Poder Legislativo solicitando ser escuchados para garantizar que las leyes beneficien, y no perjudiquen, a la ciudadanía. “Hasta el momento, no hemos sido ni escuchados ni atendidos”, afirmó.

Finalmente, Pérez Rodríguez aseguró que los profesionistas en derecho que integran los diferentes órganos colegiados no han sido invitados a los foros de consulta organizados por el Poder Legislativo. (Noticaribe)