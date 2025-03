FELIPE CARRILLO PUERTO, MX.- Durante la ceremonia de entrega de las primeras 500 tarjetas del programa municipal Mujeres Heroicas de Felipe Carrillo Puerto, la gobernadora Mara Lezama Espinosa hizo un llamado a todas las beneficiarias para trabajar juntas en la erradicación de la violencia, el empoderamiento, la autonomía y vivir en un ambiente armónico.

“No normalicemos la violencia, no permitamos que nos agredan, nos sobajen, nos lastimen; que no se repitan las historias agresivas en las nuevas generaciones. En este gobierno humanista con corazón feminista queremos verlas empoderadas, felices, que tengan las riendas de su vida. Vivir libre de violencia es un derecho, no un regalo; tienen derecho a una vida feliz” les explicó la Gobernadora.

En domo doble de la colonia Cecilio Chí, acompañada de la presidenta municipal Mary Hernández, la gobernadora Mara Lezama añadió que programas como Mujer es Poder, Comemos Tod@s, y ahora este municipal de Mujeres Heroicas, buscan precisamente eso, darles las herramientas necesarias para que tengan autonomía económica, para que no estén con la angusta si el violentador les dará o no dinero.

La tarjeta Mujeres Heroicas es una iniciativa pionera del gobierno municipal de Felipe Carrillo Puerto que reconoce y apoya económicamente a mujeres cuidadoras del municipio, otorga un apoyo trimestral de 1 mil 200 pesos a mujeres que dedican su vida al cuidado de niñas, niños, personas con discapacidad o adultos mayores.

Mary Hernández, presidenta municipal, informó que es un programa financiado con recursos 100% del Ayuntamiento carrilloportense, es el primero en su tipo dentro de los 11 municipios de Quintana Roo, con un enfoque de justicia social.

Mary Hernández destacó que la inspiración para esta iniciativa proviene de los programas sociales impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Mara Lezama, con el objetivo de seguir reduciendo la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres.

La gobernadora Mara Lezama celebró y felicitó esta iniciativa, ejemplo de lo que puede lograrse con el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, trabajando de forma coordinada y procurando que el dinero del pueblo, regrese al pueblo.

1 de 9

Además, la Gobernadora citó que se confirma una vez más que cuando se combate la corrupción el dinero alcanza para más y la prosperidad compartida llega a quienes más lo necesitan.

Además de la entrega de tarjetas, se realizó la Caravana Mujeres Heroicas, brindando servicios gratuitos de salud, asesoría jurídica, autocuidado y talleres informativos.

Con Mujeres Heroicas, el Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto reafirma su compromiso con la justicia social y el bienestar de las mujeres cuidadoras, consolidándose como un municipio que impulsa políticas innovadoras y equitativas para su población.

Acompañaron a la gobernadora Mara Lezama en el presidium las beneficiarias María Elena Canché Kau, de Chanchén Comandante y Rosaura Buenfil Aguilar, de Carrillo Puerto; la presidenta honoraria del Sistema DIF Municipal, María del Carmen Solís Sánchez, así como los diputados Jorge Sanén Cervantes, Saulo Aguilar Bernés y José María Chacón Chablé. (Fuente: Gobierno de Quintana Roo)