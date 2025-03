Arrancan pruebas de autobús híbrido para nuevo sistema de transporte público en Cancún

CANCÚN, MX.- Como parte del proyecto para un nuevo sistema integral de transporte público en Benito Juárez, desde el día de ayer iniciaron la prueba de un camión de transporte híbrido que ya recorre las calles de la ciudad, informó Rafael Hernández Kotasek, director de Instituto de Movilidad (Imoveqroo), quien señaló que este modelo de concesión depende mucho del rendimiento de las unidades.

Detalló que el autobús que se está probando es de una empresa china, cuyas dimensiones pueden ir desde los nueve hasta los 18 metros, por lo que están verificando cuál es el tamaño óptimo y los requerimientos de infraestructura que requiere en algunas rutas.

Para esto, indicó que los camiones recorrerán distintos puntos de la ciudad y en distintos horarios, para ver su rendimiento, ya que los concesionarios cobrarán por kilómetros recorridos y no por pasaje.

Informó que el camión de transporte híbrido que ya circula en Cancún fue puesto a prueba por la empresa concesionaria Autocar, pero en las próximas semanas habrá otros distintos en las calles de la ciudad.

“Es una unidad por marca la que estará circulando, hoy se prueba una marca, seguramente en las próximas semanas llegarán otras, quienes lo definen son los concesionarios”, expresó.

Recordó que las atribuciones del transporte público masivo las tiene el Ayuntamiento, por lo que están trabajando de la mano con el gobierno municipal para hacer estas pruebas.

Informó que ya iniciaron conversaciones con los cuatro con concesionarios de camiones y de vanes para hacer un proyecto integral con un modelo distinto de operación.

“Eso hará que no se estén peleando el pasaje o que no saquen las unidades a tempranas horas, que cuando llueve o se inunda no den el servicio, todos esos vicios cambian con un nuevo modelo de operación”, concluyó. (Agencia SIM)