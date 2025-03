Sobrecarga de trabajo en Correos retrasa entrega de recibos de la CFE en José María Morelos

JOSÉ MARÍA MORELOS, MX.- Debido a la sobrecarga de trabajo en la oficina de Correos Mexicanos, los recibos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) son entregados con retraso, lo que ha generado el descontento de la población.

Marcelo Ku Pantoja, jefe de oficina de la sucursal de Correos en José María Morelos, indicó que no tiene suficiente personal para cumplir con esta tarea a tiempo.

“Esta vez me entregaron dos mil 500 recibos que vencen el lunes 24 de marzo, no me va a alcanzar el tiempo y aparte el trabajo que tengo en la oficina, es un desastre”, agregó.

Indicó que la sobrecarga laboral ha ocasionado constantes quejas de los ciudadanos, quienes han denunciado cortes de electricidad por no poder pagar a tiempo.

Señaló que los carteros además enfrentan el problema de la falta de nomenclatura en las calles del municipio, lo que retrasa aún más el trabajo de entrega, a pesar de sus esfuerzos.

“Me lleva casi una semana repartir todos los recibos. Mientras tanto, los pagos ya se vencen”, recalcó.

Afirmó que los trabajadores han solicitado en varias ocasiones más apoyo, pero no han recibido respuestas por parte de los directivos.

“Necesito al menos dos carteros más: para poder cumplir con esta tarea”, añadió.

Finalmente, el cartero hizo un llamado a las autoridades correspondientes: para que proporcionen los recursos y el personal necesarios, para mejorar el servicio. (Agencia SIM)