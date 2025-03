CANCÚN, MX.- Los colectivos “Madres Buscadoras” y “Verdad, Memoria y Justicia” realizaron esta tarde, de forma separada, protestas en la ciudad, por el reciente descubrimiento de crematorios y restos humanos en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco.

El primer colectivo que inició estas manifestaciones fue “Madres Buscadoras”, cuyas integrantes, en punto de las 6:30 de la tarde, se ubicaron en la glorieta Kukulcán, a la altura del kilómetro 0 de la Zona Hotelera.

En este punto, las integrantes de este colectivo y algunos convocados colocaron en la glorieta lonas con fichas de búsqueda y varios pares de zapato, en referencia a las piezas de calzado que fueron halladas en dicho rancho.que era controlado por un grupo colectivo.

Entrevistada en el lugar, María Pat Patrón, dirigente de este colectivo, afirmó que el descubrimiento del campo de exterminio evidencia el grave problema de personas desaparecidas que se vive en el país.

Señaló que este caso demuestra, no sólo la crueldad criminal de los grupos delictivos, sino la negligencia y la opacidad de las autoridades investigadoras, ejecutivas y judiciales.

Sostuvo que las integrantes de este colectivo ven en este caso un reflejo de lo que viven cientos de familias, quienes llevan años buscando a sus seres queridos o, bien, los han encontrado asesinados en fosas o lugares clandestinos

“Es inexplicable que salgamos a buscar y no encontremos. Es inexplicable que nuestros desaparecidos desaparezcan, como bien dice el nombre (sic). Sabemos que a estas alturas podrían estar en alguna fosa clandestina, y lo penoso es que las autoridades saben de todo esto, y hasta ahorita no quieren dar el nombre, no quieren dar la cara, para poder localizarlos”, añadió.

La circulación, durante toda esta protesta, permaneció abierta tanto en los carriles hacia la Zona Hotelera como en los que llevan al centro de la ciudad.

BLOQUEO FRENTE A SEDE DE LA FGE

Por su parte, integrantes del colectivo “Verdad, Memoria y Justicia” iniciaron un bloqueo, a manera de protesta, la avenida Xcatet, frente a la sede de la Fiscalía General del Estado.

Las manifestantes se dieron cita a las 6:30 de la tarde, encabezadas por Romana Rivera, dirigente de este colectivo.

Entrevistada en el lugar, la dirigente sostuvo que es indignante el sufrimiento y el dolor que están viviendo las familias de Jalisco por el hallazgo encontrado en Teuchitlán.

Consideró que en Quintana Roo se ha vivido lo mismo que en Jalisco y otras partes del país, debido a la falta de acción de las autoridades y a la crueldad con la que operan los grupos delictivos, con impunidad.

La dirigente de de este colectivo señaló que, por ese motivo, este 15 de marzo es un día de luto nacional, h por ello convocaron a la sociedad en general a unirse, pues afirmó que las desapariciones no pueden pasar por alto.

Los manifestantes colocaron un tendero a lo largo de la avenida, en el que colgaron fichas de búsqueda de personas desaparecidas.

Con ello, los manifestantes bloquearon la avenida, motivo por el que elementos de la Dirección de Tránsito iniciaron un dispositivo vial, para desviar la circulación de los vehículos a calles aledañas. (Agencia SIM)