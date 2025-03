Colectivo “Verdad, Memoria y Justicia” inicia plantón frente a la FGE; exige perfiles genéticos de cuerpos del Semefo

CANCÚN, MX.- Integrantes del colectivo “Verdad Memoria y Justicia” iniciaron esta mañana un plantón por tiempo indefinido afuera de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), ubicadas en la avenida Xcaret, para exigir que se realicen los perfiles genéticos a los cuerpos y restos óseos que permanecen en el Semefo.

Las manifestantes colocaron un tendedero con las fichas de búsqueda de personas desaparecidas del colectivo y cerraron la vialidad en uno de sus carriles.

Un grupo de madres se colocaron en la puerta de la Fiscalía portando pancartas con leyendas como “Quintana Roo también tiene campos de exterminio” y “Raciel López, responsable del exterminio de los cuerpos en el Semefo”, entre otras cosas.

Romana Rivera Ramírez, presidenta y fundadora del colectivo, indicó que las familias de personas desaparecidas reclaman la inacción del fiscal Raciel López Salazar en relación de la crisis forense que se vive en el estado.

“Lo que reclamamos es que todos restos y fragmentos localizados y cuerpos que aún no han sido procesados para obtener un perfil genético, de manera urgente, le pedimos al fiscal que haga ese procesamiento”, expresó.

Afirmó que se mantendrán en plantón indefinido hasta que tengan los resultados sobre los perfiles genéticos de los cuerpos no identificados, fragmentos óseos localizados, así como también de los restos y fragmentos óseos calcinados, de los cuales han sido testigos de su recuperación.

Entre sus exigencias también está contar con un informe del número de cuerpos no identificados desde el 2017 hasta la fecha, que tienen perfiles genéticos y que no han sido reclamados. Así como informar sobre el número de restos óseos, fragmentos calcinados localizados que no tienen perfiles genéticos en esos mismos años.

El colectivo pide que en la página oficial de la FGE se ponga a disposición de las familias la posibilidad de ver ropas, tatuajes e indicios que los lleven a dar con el paradero de sus familias. (Agencia SIM)