Inconforma a mototaxistas de José María Morelos negativa de incrementar tarifas

JOSÉ MARÍA MORELOS, MX.- Luego de que el director de Transporte Municipal, Pepe Luis Flota Hernández, afirmara que no se incrementaría la tarifa de los mototaxis, los operadores de este medio de transporte han expresado su inconformidad.

Lázaro Benítez, mototaxista y ex líder de este gremio, señaló que a pesar de que el servicio es colectivo, como afirmó el funcionario, la mayoría de las veces llevan solo un pasajero.

“Él es un empleado, que dice que llevamos pasaje de tres en tres, pero solamente habló y no sabe lo que está diciendo porque no ha hecho este trabajo”, reclamó.

Mencionó que el pasaje ha disminuido, sobre todo con la suspensión de clases, por lo que hay veces que recorren largas distancias y solo recogen un pasajero.

“Hacemos 300 pesos al día, de esos destinamos 150 para la gasolina, cuánto nos viene quedando, no podemos vivir solo con eso”, dijo.

Afirmó que la base de mototaxistas está muy molesta, debido a que la tarifa no ha tenido ningún ajuste desde hace tiempo y los precios de los combustibles y refacciones sí se han incrementado. (Agencia SIM)