“NO PASA NADA, AÚN HAY TIEMPO”: Sefiplan tiene en sus manos la propuesta de recursos del Ieqroo, dice Renán Sánchez

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX.- A escasos 60 días de la elección extraordinaria de magistrados y jueces del Poder Judicial, prevista para el 1 de junio, aún hay tiempo para la autorización de recursos destinados a la organización del proceso, aseguró el presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta en la XVII Legislatura, Renán Sánchez Tajonar. No obstante, aclaró que, hasta el momento, la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) no ha entregado una respuesta respecto a la ampliación presupuestal solicitada por el órgano administrativo.

“Hay que esperar, pero aún estamos a tiempo. Ya tuvimos acercamientos con SEFIPLAN y solo estamos a la espera de su respuesta sobre los poco más de 226 millones de pesos solicitados por el IEQROO como ampliación presupuestal para organizar el proceso extraordinario”, señaló.

Reiteró que, aunque faltan poco más de 60 días para la elección, no hay un plazo definido para recibir la respuesta de SEFIPLAN. “Hay que esperar; no hay un tiempo estimado y, por supuesto, no puedo determinarlo”, enfatizó.

Agregó que la decisión está en manos de la Secretaría de Finanzas, pero subrayó que todas las partes involucradas comprenden la necesidad de los recursos para garantizar un proceso electoral en tiempo y forma.

Sánchez Tajonar descartó que el retraso en la autorización y liberación de los recursos afecte la organización de la elección extraordinaria. “No hay que adelantarnos a posibles consecuencias, porque se está trabajando conforme a los tiempos establecidos dentro del calendario electoral”, afirmó.

Finalmente, aseguró que existe la voluntad de todas las partes para que el proceso se lleve a cabo sin contratiempos. (Noticaribe)