“HAY QUE ACABAR CON SIMULACIÓN Y RESPETAR DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES”: Considera académico aspirante a magistrado de la SCJN que reforma al Poder Judicial puede acercar a los magistrados a las necesidades de la población

CHETUMAL, MX.- Tras afirmar que debe existir coordinación y no sumisión en la toma de decisiones entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, Giovani Azael Figueroa Mejía, académico en derecho, especialista en derecho constitucional y aspirante a magistrado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dijo que es necesario acabar con la simulación y cumplir con las acciones afirmativas para la protección de grupos vulnerables que han sido objeto de marginación para ocupar cargos políticos.

Al impartir una conferencia sobre sentencias constitucionales que protegen derechos humanos de grupos vulnerables a estudiantes de la Universidad Vizcaya afirmó que “no hay que utilizar a grupos vulnerables con fines políticos. Hay que visibilizar su lucha en forma real y tener un compromiso con personas indígenas, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y de la comunidad de la diversidad sexual”.

Insistió en la necesidad de una coordinación entre los tres poderes “porque de nada sirven las leyes para proteger a grupos vulnerables si hay sentencias de la SCJN que declaran la inconstitucionalidad; coordinación con el poder ejecutivo a través de políticas públicas para proteger a esos grupos vulnerables. Estamos hablando de coordinación y no subordinación para lograr el proyecto de nación que se quiere”.

Como académico especialista en derechos humanos dijo que el reto es cumplir con la reforma del 2011 que obliga a las instancias gubernamentales a garantizar los derechos humanos “porque en algunas ocasiones los poderes legislativo federal y estatal no contemplan todos los supuestos establecidos en la Constitución y los tratados internacionales”.

Figueroa Mejía dijo que la labor de la SCJN es importante para ampliar esos derechos humanos y reconocer esos derechos no contemplados para los grupos vulnerables. La SCJN no debe tomar decisiones partidistas y no encerrarse en sus monólogos, sino que los magistrados deben abrirse al dialogo para hacer política judicial y ser imparciales e independientes en sus decisiones.

Consideró que la reforma al poder judicial promovida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador abre la posibilidad de que lleguen a los cargos los mejores perfiles que sean sensibles a la problemática de la sociedad “porque deben emitirse sentencias más claras y sencillas al entendimiento de la sociedad”.

Desde su óptica, la actuación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) tiene una calificación de ocho y puede mejorar. (Noticaribe)