CHETUMAL, MX.- En sesión solemne del Congreso del Estado, la gobernadora Mara Lezama Espinosa entregó la Medalla al Mérito Quintanarroense “María Cristina Sangri Aguilar”, a la ciudadana Yusi Evelyn Dzib Echevarría por su aportación a través de la Fundación Aitana, un faro de esperanza para cientos de niñas y niños que sufren el flagelo del cáncer.

Esta Medalla al Mérito fue instituida para reconocer a las mujeres quintanarroenses que se hayan destacado en el ámbito local y nacional en labores sociales, políticas, económicas, humanísticas, científicas, investigación, deportivas, artes u otra actividad considerada como un ejemplo correcto de lo que puede lograr la mujer quintanarroense.

En el mensaje dirigido en la sesión del Congreso del Estado, la gobernadora Mara Lezama destacó la aportación de la recipiendaria al señalar que ella es un ejemplo de que el dolor puede volverse luz, de que la pérdida puede convertirse en una causa que salve vidas.

“Cuando el Creador llamó a la pequeña Aitana para estar a su lado y volverse un ángel en el lugar en donde solo existe paz, entonces, Evelyn, a pesar de haber perdido lo más

preciado que una madre puede tener, tomó la decisión más valiente: levantarse y transformar el sufrimiento en servicio. De ese dolor nació el amor con la Fundación Aitana”, dijo.

En el marco de esta sesión solemne, presidida por la diputada Luz Gabriela Mora Castillo y con la presencia de la magistrada Ana Mercedes Castillo Carvajal, con la representación del magistrado Heyden Cebada Rivas, presidente del Tribunal Superior de Justicia, la gobernadora de Quintana Roo afirmó que este reconocimiento representa un momento para reflexionar y poner manos a la obra en el cuidado y la protección de las niñas y niños.

Mara Lezama puntualizó que con la campaña “Las Niñ@s no se Rompen” este gobierno diferente, humanista con corazón feminista, hace un llamado a la acción, una invitación a construir entornos más seguros.

“El objetivo es cambiar la vida de esas niñas, de esos niños que no entienden la razón por la que a diario desayunan desamparo, comen tristeza y cenan soledad. Cambiar la vida de esa niña que no quiere estar sola porque sabe que pueden abusar de ella, de ese niño sin atención que es atraído por quienes generan violencia. ¡Las niñas y los niños No se Rompen” afirmó enfática la titular del Ejecutivo.

Después de recibir la Medalla al Mérito Quintanarroense, la ciudadana Yusi Evelyn Dzib Echevarría destacó que su pequeña Aitana es el motor que la impulsa para que las niñas y los niños luchen y puedan tocar la campana que significa que han vencido al cáncer.

Agradeció a todas y todos quienes han creído en ella, quienes se han sumado a esta lucha emprendida tras la pérdida de Aitana, una guerrera que trajo luz a su vida. Recordó que hace 14 años el dolor de perderla pudo haberla consumida, pero en lugar de ello, decidió transformarlo en una misión.

Afirmó que todo lo que ella pasó con Aitana decidió ayudar a las familias que también hoy requieren de esa ayuda, esa orientación, esa mano para salir adelante. “Como dice lema de Fundación Aitana, “Nadie lucha sola”. Hoy esta medalla es para cada persona que ha creído en el sueño de Aitana. El mensaje es que juntos podemos cambiar la historia”, aseveró.

La diputada María Jimena Lasa Aguilar, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género de la XVIII Legislatura del Estado, leyó el Decreto por el cual se instituyó la Medalla al Mérito Quintanarroense “María Cristina Sangri Aguilar”, entregada a la homenajeada por decisión de un jurado.

Asistieron a esta sesión solemne la presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa; presidentas y presidentes municipales, ex gobernadores, dignatarios mayas, representantes de las fuerzas armadas y de la sociedad civil. (Fuente: Gobierno de Quintana Roo)