YUCATÁN | Diputadas y diputados yucatecos respaldan el fuero de Cuauhtémoc Blanco y desatan críticas por darle la espalda a las mujeres

Por Itzel Chan

MÉRIDA, MX.- En una controvertida sesión en la Cámara de Diputados, legisladoras y legisladores de Yucatán avalaron, junto con la mayoría parlamentaria, desechar la solicitud de desafuero contra el diputado federal y exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, acusado por su media hermana de presunto intento de violación. Con 291 votos a favor, 158 en contra y 12 abstenciones, el pleno resolvió que no había elementos suficientes para retirarle la inmunidad procesal, desatando una fuerte crítica social.

Entre quienes respaldaron el dictamen que protegió a Blanco, destacaron ocho legisladores yucatecos, todos ellos de MORENA: Rocío Barrera, Óscar Brito, Venustiano Caamal, Zayra Fernández, Luis Oliver, Jessica Saidén, Jorge Luis Sánchez y Jazmín Villanueva. Su voto fue interpretado por diversos colectivos feministas y voces ciudadanas en redes sociales como un acto de complicidad con la impunidad, al privilegiar el fuero por encima de la posibilidad de que la justicia investigue a fondo.

El caso generó un intenso debate en el pleno, en el que diputadas de diversas fuerzas, como el PAN, Movimiento Ciudadano y el PT, cuestionaron duramente la decisión de desechar el procedimiento sin permitir que avanzara la investigación. “Nidia, yo sí te creo”, expresó desde tribuna la panista Annia Gómez, en referencia a la denunciante, y exhortó a las mujeres legisladoras a no seguir protegiendo agresores.

Incluso dentro de la 4T hubo voces disidentes. La diputada Lilia Aguilar, del PT, señaló que su bancada no podía votar a favor de un dictamen que revictimiza a una mujer y subrayó que, aunque no correspondía al Congreso juzgar culpabilidades, sí era su deber garantizar que las denuncias por violencia de género no se desecharan sin más. “No podemos poner en duda este delito, porque sería revictimizar a la víctima”, advirtió.

Por el contrario, legisladores del PRI, como Xitlalic Ceja, justificaron su voto a favor de Cuauhtémoc Blanco argumentando que la carpeta de investigación estaba mal integrada. “No apostamos a una justicia determinada por linchamientos mediáticos o decretos políticos”, dijo, restando valor al testimonio de la víctima y apelando a una supuesta defensa del debido proceso.

La sesión se tornó aún más polémica cuando, rompiendo todo protocolo, se permitió al propio Cuauhtémoc Blanco subir a tribuna para defenderse, asegurando que todo era una injusticia y que estaba dispuesto a acudir a la Fiscalía porque, dijo, tiene la conciencia tranquila. La intervención fue duramente cuestionada por diputadas de oposición, quienes acusaron al presidente de la Cámara de prestarse a la revictimización pública de una mujer y convertir el recinto legislativo en un espacio de impunidad. (Noticaribe)