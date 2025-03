CHETUMAL, MX.- Para que los y las chetumaleñas tengan un mejor servicio de agua potable, al que tienen derecho, la gobernadora Mara Lezama Espinosa y el director de la CAPA Hugo Garza Sáenz entregaron la obra de sustitución del acueducto de 14 pulgadas por uno de 24, de polietileno de alta densidad, en el tramo a partir del cárcamo del aeropuerto hasta el cruce de la avenida Revolución, sobre la avenida Álvaro Obregón.

“Lo hemos dicho y lo diremos siempre, continuamos invirtiendo en mejorar la calidad del servicio de agua potable en nuestra capital, porque el agua es un derecho, no es un privilegio” expresó la Gobernadora al indicar que la obra entregada beneficiará a más de 15 mil habitantes de la capital que es y seguirá siendo Chetumal.

Se instalaron más de 2 mil metros lineales de tubería de polietileno de alta densidad, que es una de las nuevas tecnologías. “Invertimos de la mano del gobierno federal más de 15 millones de pesos con el propósito de dar un mejor servicio al cual la gente tiene el derecho. Además, instalamos sistemas de admisión y expulsión de aire con 3 válvulas y cajas de válvulas que hacen mucho más eficiente el abastecimiento, el acceso al agua potable” explicó la titular del Ejecutivo.

Mara Lezama reiteró, como lo ha dicho la presidenta Claudia Sheinbaum, que el acceso al agua potable es un derecho y que jamás debió de haber sido ni será un privilegio. “Por eso realizamos estas obras en beneficio de las y los chetumaleños y podemos hacerlo porque lo tenemos muy claro, cuando se combate la corrupción, el dinero alcanza para más y el dinero que es del pueblo, regresa al pueblo y en beneficio del pueblo”.

La Gobernadora enfatizó que esta es la nueva forma de gobernar, con el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, acortando brechas de desigualdad y atendiendo lo que durante más de 3 décadas ignoraron los gobiernos anteriores porque creían que obras relacionadas con el agua potable no estaban a la vista, no era capitalizable y no les convenía.

“Pero en este gobierno humanista con corazón feminista sabemos que la obra estará debajo del asfalto, pero que estará reflejada en el bienestar y mejora en la calidad de vida de los y las chetumaleñas. Seguimos trabajando 24/7 porque queremos mejorar la calidad del agua que llegue a las casas” enfatizó la titular del Ejecutivo. (Fuente: Gobierno de Quintana Roo)