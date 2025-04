Falta de capacitación impide “sobrevivir” a pequeños negocios: Canaco Cancún

CANCÚN, MX.- La falta de capacitación de los pequeños empresarios en Benito Juárez, genera que muchos negocios cierren sus puertas antes de cumplir dos años de haber iniciado actividades, reveló Rafael Ortega Ramírez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Cancún.

En entrevista, el líder empresarial expresó que, además de la experiencia, es importante contar con conocimientos sobre ventas, contabilidad básica y mercadotecnia, para poder “sobrevivir”.

Señaló que, a pesar de que existen cursos de capacitación gratuitos, tanto por parte de la Canaco como por parte de otros organismos como los cursos en línea de Nacional Financiera (Nafin), muchos de los agremiados no aprovechan estas capacitaciones.

“La mayor parte de los pequeños empresarios no toma los cursos, no se capacita, porque piensa que ya sabe de todo, pero no se actualizan”, lamentó.

Explicó que muchos pequeños empresarios desconocen como administrar sus finanzas y no alcanzan a mantener una utilidad de entre el 20 y el 25 por ciento de lo que se vende, por lo que terminan cerrando sus puertas.

Por otra parte, Ortega Ramírez señaló que esperan tener un repunte en las ventas de los agremiados con la presencia de turismo de la región y del mismo estado durante las vacaciones de Semana Santa.

Resaltó que, debido a la economía de las familias, muchas visitarán destinos más cercanos, por lo que esperan la llegada de turismo de los estados de la Península. (Agencia SIM)