YUCATÁN | Deben congresistas legislar a favor del aborto ya que de otro modo se propicia violencia institucional, advierten especialistas

Por Itzel Chan

MÉRIDA, MX.- En las mesas de trabajo de escucha ciudadana que se realizan en el Congreso del Estado para discutir sobre la legalización del aborto, un grupo de abogados expertos en el tema, declararon que Yucatán deberá legislar a favor de los derechos sexuales reproductivos de las mujeres, pues de lo contrario propician discriminación estructural.

René Ramírez Benítez, litigante independiente, compartió que el estado debe ejecutar la sentencia que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que ordenó al Congreso de Yucatán la derogación de los artículos del Código Penal de la entidad que criminalizan el aborto.

“Es darle cumplimiento a la sentencia y sobre todo se trata de legislar con enfoque de perspectiva de género. Entonces el Congreso del Estado está obligado a legislar permitiendo todo el acceso a las mujeres y personas gestantes la interrupción del embarazo porque si no están cayendo en violencia institucional”, refirió.

Al respecto, Ninette Ileana Lugo Valencia, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán expuso que las y los legisladores deben ser conscientes de que los abortos se realizan y el Estado debe dar las herramientas para que se realicen de forma segura, pues de lo contrario, las actuales leyes orillan a las mujeres a abortar de manera clandestina.

“Las mujeres tienen derecho a la autonomía reproductiva, formas de anticoncepción y de acceder a la interrupción del embarazo”, mencionó.

Por su parte Arely Pechir Magaña, secretaria de Tribunal adscrita al Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de

México, expuso que hay que tomar en cuenta las consecuencias de un aborto inseguro y por lo tanto el Estado debe garantizar que las mujeres y personas gestantes deben acceder a una interrupción del embarazo de forma segura, guiada y con un tratamiento debido.

“No se justifica la no legalización del aborto con la prevención de la mortalidad materna porque se puede prevenir de otras maneras”, dijo.

Además, coincidieron en que el hecho de no permitir la autonomía reproductiva de las mujeres es al mismo tiempo reforzar los estereotipos de género, es decir: obligar a las mujeres a ser madres aun cuando no lo desean o no están en las condiciones idóneas para hacerlo.

Uno de los aspectos que mencionaron tiene que ver con lo establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que indica que entre las 12 y 14 semanas aún es posible realizar un aborto seguro, pero que puede ser sometido a discusión por parte de las y los legisladores. (Noticaribe)