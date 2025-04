Seguridad Ciudadana no es un gasto, es una inversión: Estefanía Mercado

PLAYA DEL CARMEN, MX.– Como día histórico calificó la presidenta municipal de Playa del Carmen, Estefanía Mercado Asencio, la entrega de 335 unidades, entre ellos un helicóptero, 4 ambulancias, lo cual engloba un monto de más de mil 200 millones de pesos de inversión en Seguridad Pública.

La gobernadora María Elena Lezama Espinosa, indicó que la seguridad debe de construirse día a día con perseverancia, con inteligencia, coordinación efectiva y por supuesto con inversión en la seguridad, investigación y tecnología; así como el trabajo del Ayuntamiento para reforzar el sistema de seguridad en Playa se hizo presente con la inauguración de una caseta policiaca adentro del estacionamiento de Centro Maya.

Después del acto protocolario, la alcaldesa Estefanía Mercado, dijo que hay nuevas unidades, incluyendo la incorporación de un vehículo blindado con mayor protección de seguridad y protección civil, servirán para darles certeza a los habitantes del Municipio, así como a los visitantes.

A pregunta expresa sobre el logotipo de las patrullas que aún dice “Solidaridad”, la alcaldesa señaló que como lo afirmó en el Congreso del Estado, todo lo que diga Solidaridad se contemplará como Playa del Carmen así está en la ley, desde que se hizo el cambio de nombre.

“Un día histórico, un antes y un después en la estrategia de la construcción de paz; no podemos hablar de seguridad si no tenemos inversión en deporte, hay un presupuesto de 100 millones; no podemos hablar de seguridad si no tenemos obra pública, hay 900 millones de pesos presupuestados en obra pública; no podemos hablar de seguridad si no hay eventos para jóvenes, así como tener el primer lugar en las buenas prácticas del servicio público”, enfatizó Mercado Asencio, después del evento.

Agregó que Playa del Carmen es el municipio más seguro de Quintana Roo, por eso la inversión en materia de seguridad “no es un gasto, es una inversión”, además de calificar a la Policía Municipal como “excelente”, pero es necesario que tengan las herramientas necesarias y anunció que habrá apertura de 100 plazas policiales en este trimestre.

Agradeció a la Gobernadora Mara Lezama, por la entrega de patrullas y aditamentos para que la policía Municipal de Playa del Carmen pueda realizar mejor su trabajo. (Agencia SIM)