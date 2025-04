Aprueba Congreso modificación a la Ley de Obras Públicas de Quintana Roo

CHETUMAL, MX.- Los integrantes de la XVIII Legislatura, aprobaron el cambio del artículo 40 de la Ley de Obras Públicas de Quintana Roo, para cambiar el monto de conversión del salario mínimo a Unidades de Medida de Actualización (UMA); así como conocer las iniciativas de la creación de Dirección de Planeación en los Municipios y la reforma a la Ley de Salud del Estado para que no sea discriminatoria.

Durante la Sesión Número 20 del Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Honorable XVIII Legislatura del Estado, conocieron la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo; en el artículo 54, a la fracción I, agregar el texto “y la Dirección de Planeación”.

Reformar el artículo 66 de la mencionada ley, sobre las facultades y obligaciones del Ayuntamiento, agregar al inciso “d”, el texto “así como los Programas de Desarrollo que deriven de este. De conformidad con lo que se establece en los artículos 52, 53, 54 y 61 de la Ley de Planeación Para el Desarrollo del Estado de Quintana Roo”.

Así mismo, agregar el texto “misma que se deberá estructurar acorde a lo que dispone la Ley de Contabilidad Gubernamental para integrar todos los ingresos de todos los Entes Públicos municipales, artículo 61 de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Quintana Roo”, al inciso “a” del párrafo IV. Entre otras reformas sobre el mismo tema.

En Tribuna, el diputado Hugo Alday Nieto, promotor de la iniciativa, explicó que la propuesta tiene el objetivo de establecer la creación de Dirección de Planeación para todos los municipios de Quintana Roo, para que puedan transparentarse los recursos aplicados.

La iniciativa busca evitar la opacidad en los procesos de planeación, para que no existan observaciones y subejercicios, porque el problema es de origen.

“Solamente dos municipios del estado, Felipe Carrillo Puerto y Lázaro Cárdenas, se han sumado a la actualización catastral digital que promueve nuestra Gobernadora (Mara Lezama)”, ejemplificó el diputado.

La presidenta de la Mesa Directiva Luz Gabriela Mora Castillo instruyó turnar la iniciativa a la Comisión de Asuntos Municipales, para su estudio, análisis y posterior dictamen.

La iniciativa de reforma a la Ley de Salud para el Estado de Quintana Roo, propuesta por el diputado José María Chacón Chablé, contempla la atención geriátrica, que sea un derecho para las personas adultas mayores, porque el envejecimiento de la población demanda la promoción de que este proceso sea saludable, con servicios especializados de calidad; que sea de inclusión, de equidad y no discriminación.

Al intervenir para ampliar su iniciativa, José María Chacón Chablé, “es más que un cambio legislativo, es un compromiso con la construcción de un robusto sistema de salud que sea inclusivo y de calidad en el marco de la Cuarta Transformación, que fomente los valores, sin distinción, cambiar frases como el bienestar del hombre, por el bienestar de las personas, es un acto profundo de reconocimiento hacia la diversidad de nuestra sociedad”.

Asimismo, “propone la mejora de la infraestructura de la salud en Quintana Roo, construir un sistema de salud que abrace a todos, para ser un ejemplo de equidad y de justicia en el acceso a la salud; para que nuestras leyes sea un reflejo de lo que defendemos”, enfatizó el diputado Chacón.

La presidenta de la Mesa Directiva Luz Gabriela Mora Castillo instruyó turnar la iniciativa a la Comisión de Salud, para su estudio, análisis y posterior dictamen.

Por último, el Decreto votado, fue la reforma al primer párrafo del artículo 40 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo, para quedar como sigue:

“Las dependencias, entidades y ayuntamientos bajo su responsabilidad, podrán contratar obras públicas o servicios relacionados con las mismas, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública; tratándose de obras públicas mediante adjudicación directa, cuando el importe de cada operación, no exceda del siete mil veces el valor de la Unidad de Medida de Actualización (791 mil 980 pesos) vigente y por invitación a cuando menos tres contratistas, cuando el importe de cada operación no exceda de cuarenta y siete mil quinientas veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente, tratándose de servicios relacionados con la obra pública a través del procedimiento de invitación restringida por adjudicación directa, cuando el importe no exceda de dos mil quinientas veces el valor de la Unidad de Medida de Actualización (UMA) vigente y por invitación a cuando menos tres contratistas cuando el importe no exceda de veintiséis mil veces el valor de la Unidad de Medida de Actualización (UMA) vigente, siempre que los contratos no se fraccionen para quedar comprendidas en los supuestos de excepción a la licitación pública, a que se refiere este artículo”.

Al instruir sobre la votación del Dictamen presentado, este fue aprobado en lo general y en lo particular, de manera unánime. La presidenta de la Mesa Directiva dio por concluido el orden del día y citó para la Sesión No. 21 para el martes 8 de abril a las 11:00 horas. (Agencia SIM)