ESPERAN EL FIN DEL CONFLICTO MAGISTERIAL: Toma de la SEQ, impedimento para alta de estudiantes de escuelas públicas deseosos de proseguir estudios en escuelas privadas, reconoce vicepresidenta de asociación de escuelas particulares del sur

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX.- Tras manifestar que son respetuosos de las manifestaciones que realizan maestros por la derogación de la ley del ISSSTE del 2007 pero que esperan una pronta solución al conflicto, la vicepresidenta de la Asociación de Escuelas Particulares en la zona sur, Mercedes Pérez Loeza reconoció que la toma de la Secretaría de Educación en Quintana Roo (SEQ) ocasiona problemas para inscribir y dar de alta a estudiantes de escuelas públicas que quieren continuar con sus clases.

Explicó que durante las últimas semanas, las escuelas particulares han registrado la visita de padres de familia interesados en que sus hijos continúen con sus clases “pero nos hemos enfrentado al problema de que no podemos checar antecedentes estudiantiles ni tampoco verificar que hayan sido “desmarcados” de las escuelas públicas de procedencia”.

Dijo que lamentablemente los estudiantes de escuelas públicas no pueden entrar de oyentes a las clases porque no está considerado ese esquema educativo y no pueden ser dados de alta para no afectar su ciclo escolar porque el sistema está cerrado por la toma de la SEQ por parte de maestros.

Somos respetuosos del movimiento, pero esperamos que pronto haya una solución y se puedan continuar con los tramites educativos, insistió. Pérez Loeza comentó que hay desesperación por parte de los padres y madres de familia para que sus hijos continúen sus clases aunado al hecho de que han tenido que buscar mecanismos para no dejarlos solos en casa al acudir a trabajar.

Explicó que esta es la última semana de clases antes de salir de vacaciones de semana Santa “y esperamos que haya una pronta respuesta que beneficie a ambas partes”.

Dijo que las escuelas particulares no han dejado de trabajar “aunque entendemos a los que se encuentran en el movimiento ya que muchos provenimos de escuelas públicas o estuvimos cubriendo licencias”.

Nosotros vamos a terminar el ciclo escolar en tiempo y forma porque tenemos otro esquema de organización y somos ajenos a los problemas que hay en las escuelas públicas por la suspensión de clases, reiteró. (Noticaribe)