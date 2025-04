CANCÚN, MX.- Durante el programa “La Voz del Pueblo” la gobernadora Mara Lezama Espinosa informó que entre las acciones para recuperar la paz y la tranquilidad está la decisión de recuperar los espacios públicos de la delincuencia, velando por el bienestar y la tranquilidad de las personas.

Expresó que durante años se permitió que la delincuencia cooptara y se expandiera en espacios públicos y privados, intentando dañar a la población, visitantes y turistas. Este gobierno diferente, que tiene a las personas en el centro de las acciones, realiza operaciones de inteligencia operativa para recuperar espacios como centros de hospedaje, zonas turísticas, bares y restaurantes, y hasta zonas o sectores donde se generan daños.

Mara Lezama explicó que esto se hace a través de una coordinación de fuerzas de seguridad estatales, federales y municipales, con el análisis e intercambio de información en la mesa de seguridad que se realiza todos los días. “Hemos podido realizar los operativos con mayor efectividad y resultados, con la detención de objetivos prioritarios” añadió la Gobernadora.

Entre los resultados que dio a conocer está la detención de delincuentes que habrían participado en asesinatos, robos, violaciones, extorsiones, sacándolos de circulación de manera permanente, “porque en este gobierno se acabó la puerta giratoria”.

Se ha detenido a 152 extorsionadores, de los cuales el 94% se ha vinculado a proceso, y se han emitido 23 sentencias condenatorias.

De enero al 5 de abril, disminuyó 42% el delito de homicidio doloso en comparación con el mismo periodo de 2024. El 93% de las víctimas fueron ejecuciones por narcomenudeo y el 7% restante por riña.

Entre otros temas, la gobernadora Mara Lezama anunció que sigue las gestiones para rehabilitar las clínicas del ISSSTE en Chetumal y en Cancún van por buen camino. El Instituto hace las adecuaciones financieras para iniciar los trabajos.

Asimismo, expresó que sigue escuchando a los maestros que se lo han solicitado sobre el tema federal del ISSSTE, a quienes ha replicado lo que la presidenta Claudia Sheinbaum, el retiro inmediato de las propuestas de reformas a la ley del ISSSTE y el anuncio de medidas sobre los créditos hipotecarios impagables. “Siempre habrá diálogo, somos un gobierno que tiende puentes”, dijo.

La gobernadora Mara Lezama exhortó a la población a no dejarse engañar con información falsa. Aseguró que este gobierno diferente, humanista con corazón feminista, siempre les dirá la verdad, porque no se roba, no se miente ni se traiciona al pueblo; además que el compromiso es conservar los empleos, generar prosperidad compartida y bienestar para todas y todos. (Con información del Gobierno de Quintana Roo)