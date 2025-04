Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX.- Luego de que el Comité Municipal de Lucha Magisterial en Benito Juárez acusó al comité central de actitudes gansteriles por invadir la autonomía de la organización para decidir regresar a las aulas el 28 de abril y entregar las oficinas de la SEQ en Cancún, el vocero de la organización, Xavier Méndez denunció la inconformidad existente entre quienes integran esa representación municipal.

A través de un comunicado, afirmó que en su calidad de vocero no representa intereses personales ni lineamientos ajenos a la base “y la labor es llevar la voz del magisterio a donde debe ser escuchada sin intermediarios que no los representan ni los respaldan”.

Asimismo, señaló a los medios de comunicación de ataques y “les decimos que sabemos de dónde viene la línea editorial que intenta desprestigiar nuestra lucha. Sabemos quiénes redactan esas notas sin escuchar ni comprender la verdad del movimiento. Pero también sabemos que este movimiento no tiene dueño ni rostro único”.

Insistió en que el movimiento es la base y que siguen firmes y unidos “conscientes de que esta lucha no es por intereses particulares, sino por la dignidad de nuestro gremio, por el futuro de la educación pública y por la justicia que se nos ha negado durante años”.

Es de mencionar que los integrantes del comité de lucha en el municipio de Benito Juárez se desligaron de una reunión convocada por el comité central de lucha este miércoles en el jardín de niños “Alfonso Reyes” donde labora una ex integrante del comité municipal quien renunció de manera voluntaria.

“Con esta acción, el comité central viola la autonomía, le falta el respeto a la base de Benito Juárez que ha decidido en forma democrática. Repudiamos la actitud gansteril, tramposa y divisionista que está promoviendo el vocero Xavier Eslava Méndez y el comité de lucha central”, afirman los docentes para finalizar su posicionamiento. (Noticaribe)