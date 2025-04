Se deslindan Madres Buscadoras de Quintana Roo de bloqueo en la avenida Xcaret de Cancún

CANCÚN, MX.- El Colectivo Madres Buscadoras de Quintana Roo se deslindó del bloqueo que se realiza en la avenida Xcaret y aclaró que la persona que encabeza dicha protesta no forma parte de esta agrupación, así lo indicó su presidenta, María Dolores Patrón Pat.

En conferencia de prensa, la activista informó que no apoya causas personales, ya que su prioridad son las víctimas que puedan sustentar sus casos mediante expedientes y carpetas de investigación.

“Nos han estado señalando de varios cierres y manifestaciones en el estado de Quintana Roo, como presidenta me vengo a deslindar del cierre de la avenida Xcaret, afuera de la Fiscalía, donde se dice que la persona que se encuentra en esta manifestación pertenece a Madres Buscadoras de Quintana Roo, esto no es correcto, ella no pertenece al colectivo”, aclaró.

La presidenta del colectivo mencionó que, desafortunadamente, muchas otras agrupaciones se han presentado a los plantones y marchas para tomarse fotografías y compartirlas en redes sociales, asegurando que apoyan la causa o que forman parte del movimiento.

Reiteró que las Madres Buscadores solo apoya situaciones de desapariciones, abusos sexuales y casos de alto impacto que afecten a las infancias, y no asuntos personales que solo desvirtúan el movimiento.

Señaló que el cierre que se anuncia para hoy cerca de la universidad Anáhuac tampoco es por parte de su colectivo.

Además, respondió a las críticas que han recibido en redes sociales por parte de colectivos feministas, señalando que el grupo apoya a víctimas sin distinción de género y actualmente acompañan dos casos de hombres desaparecidos.

“No defendemos a agresores y agresoras, defendemos a víctimas que nos puedan comprobar con bases y fundamentos, a través de estudios psicológicos, periciales y todo lo que las autoridades les requieren, que son las víctimas, ya sean hombres o mujeres”, puntualizó.

Cabe señalar que el bloqueo de la avenida Xcaret está encabezado por Elvia Anel Contreras, una mujer comerciante, que exige a la Fiscalía General del Estado atienda sus carpetas y denuncias en contra de funcionarios públicos municipales por un supuesto desalojo.

La semana pasada, la vialidad fue reabierta a la fuerza por un grupo de ciudadanos, tras más de 20 días de bloqueo, por lo que actualmente se mantiene cerrada de forma parcial. (Agencia SIM)