SUS PROPIETARIOS SE ENCUENTRAN ILOCALIZABLES: Detecta Protección Civil de Othón P. Blanco al menos 14 propiedades en abandono en el primer cuadro de Chetumal; algunas representan un riesgo para peatones, automovilistas y vecinos

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX.- Tras el reporte ciudadano de riesgo para la vialidad, la dirección de Protección Civil del municipio de Othón P. Blanco ha identificado al menos 14 inmuebles abandonados en el primer cuadro de la ciudad lo que podrían representar un peligro, informó el titular de la dependencia, Omar Echazarreta Magaña.

Cuando recibimos el reporte de los vecinos procedemos a la verificación y lo único que podemos hacer es acordonar el área como advertencia a la población ya que no se puede ingresar porque son propiedad privada y se mantienen cerrados, explicó.

Agregó, sin embargo, que la autoridad municipal no ha podido localizar a los propietarios ya que han migrado a otros lugares o hay personas que han fallecido. Tenemos un caso de un predio que tiene registrado a ocho personas como propietarias pero que no viven en la ciudad y cuando realizan el pago del impuesto predial no dejan datos por lo que no hay forma de localizarlos.

Hemos ubicado 14 inmuebles que se encuentran en la misma situación, no se puede localizar a los propietarios y en muchas ocasiones ya fallecieron” refirió.

Aunque el director de Protección Civil acotó que, de los 14 inmuebles detectados, por lo menos hay dos que sí representan un riesgo y peligro tanto para automovilistas y peatones como para los propios vecinos.

Como ejemplo citó el edificio donde se localizaba la oficina de la delegación local de la Procuraduría Federal del Consumidor, en la Avenida Álvaro Obregón y que incluso tiene años que colapsó. (Noticaribe)