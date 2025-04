Niegan familiares que argentina reportada desaparecida en Cancún padezca esquizofrenia

CANCÚN, MX.- Familiares de María Belén Zerda, la turista argentina que fue localizada hoy en Cancún luego de que hace 12 días fuera reportada como desaparecida, negaron que la joven padezca de esquizofrenia, en respuesta a los supuestos que circulan esta tarde en redes sociales.

Guillermo, hermano de María Belén, aseguró que la joven desapareció, luego de huir de un lugar para resguardarse, tras vivir una situación que todavía se desconoce.

“Es una chica que hace deporte desde los 7 años, no come frito, no fuma… Tiene 40 años y parece de 30. Es una piba sana de verdad. Tiene dolor de cabeza y no toma una pastilla”, sostuvo.

Consideró que esta difícil situación que alarmó su hermana tal vez la vivió en algún evento de marketing en la que solía brindar servicios.

“En el último tiempo ella también se dedicaba a hacer trabajos aislados de promociones y marketing en eventos deportivos y canchas. ‘Imagen’ le dicen. Ahí hubo algo que la asustó a Belén, vio algo”, comentó finalmente.

La mujer fue vista por última vez cuando convivía con otras personas y, sin motivo alguno, salió corriendo hacia un área selvática, sin que las personas que la acompañaban pudieran encontrarla.

La FGE informó que, desde la denuncia de hechos realizada el 10 de abril, elementos de esta corporación, la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Marina, Policía Estatal y Municipal habían llevado a cabo operativos de búsqueda sin éxito en las zonas verdes del ejido Alfredo V. Bonfil, así como en las partes aledañas a las avenidas Huayacán, Chac Mool y el Bulevar Luis Donaldo Colosio.

Tras su localización realizada esta mañana en la avenida Luis Donaldo Colosio, la mujer fue trasladada a la Fiscalía Especializada en Desaparecidos para su valoración médica, la cual se reporta como estable.

La Fiscalía dio a conocer esta mañana que ya dio aviso al consulado de Argentina, para que hagan cargo del regreso de María Belén a su país. (Agencia SIM)