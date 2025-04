Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX.- Por considerar que el Instituto de la Mujer no es un premio político ni un espacio para pagar favores, colectivas de la Red Feminista Quintanarroense y Marea Verde exigieron la destitución de Bárbara Delgado, recién nombrada titular de ese organismo en el municipio de Playa del Carmen, ya que no cumple con el perfil. Además —señalaron—, “por sus mismas declaraciones, fue nombrada por su amistad con Citlalli Hernández Mora, directora del Instituto Nacional de las Mujeres”.

A través de un comunicado, hicieron un llamado a la gobernadora Mara Lezama, a la presidenta municipal de Playa del Carmen, Estefanía Mercado, y a la propia Citlalli Hernández, al considerar que el Instituto de la Mujer debe estar al servicio de las mujeres y a la altura de la emergencia por violencia de género que se vive en Solidaridad, territorio con Alerta de Violencia de Género desde 2017.

“Exigimos la destitución inmediata de Bárbara Delgado como directora del Instituto de la Mujer en Solidaridad porque no llegó por mérito, experiencia ni compromiso con las mujeres, sino —según sus propias palabras— por ser amiga de Citlalli Hernández Mora”, afirmaron.

Señalaron que, mientras ese organismo se otorga como premio político y pago de favores, “niñas, adolescentes y mujeres enfrentan violencias todos los días, y poner a alguien sin formación, sin sensibilidad y sin vínculo con las luchas feministas es una falta de respeto y una irresponsabilidad institucional”.

“Merecemos seriedad. Merecemos representación real, no simulada”, recalcaron, al ratificar la exigencia de destitución de Bárbara Delgado, quien —además— no cumple con los requisitos establecidos en la ley, pues tiene 29 años y no cuenta con título profesional. (Agencia SIM)