Rescata ‘Refugio Animal Holbox’ a perico y tucán heridos

HOLBOX, MX.- Morelia Montes Barahona, fundadora de “Refugio Animal Holbox”, denunció el intento de captura de animales exóticos de esta isla, “esta semana nos han llegado estos ejemplares (perico y tucán) heridos y coinciden los dos con heridas por posiblemente resorteras lo cual nos indica que han intentado capturarlos”.

La activista social protectora de animales, señala que, con estas prácticas, lo único que logran es fracturarles las alas, por lo cual nunca podrán volar; además de ser especies protegidas de acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2010, el tucán real está enlistado como especie amenazada, es decir, se encuentra en peligro de desaparecer a corto o mediano plazo si se continúa modificando o deteriorando el hábitat o la disminución de sus poblaciones.

Morelia Montes enfatiza que comparte la información “Porque es importante saber que son especies protegidas y la ley es muy estricta sobre esto. Son 9 años de cárcel por capturar especies registradas en la norma oficial. No es posible que aun haya personas causándoles tanto daño. Y más si son niños que juegan con resorteras lastimando animales indefensos y sus padres se lo permitan”.

Montes Barahona hace un llamado a la conciencia de la población, no solo a los cazadores furtivos, sino aquellos que consideran “divertido” realizar estas prácticas.

“Pedimos por favor más compasión y respeto por la naturaleza. Ellos deben vivir en libertad en su hábitat y no en jaulas pequeñas mal alimentados con cosas que no comen en libertad. Con un pequeño traste de agua sucia. Por favor eso es maltrato. Con perchas que les deforman las patas. Ya es hora de entender que las jaulas son prisiones y no tenemos derecho a encarcelarlos”, concluye. (Agencia SIM)