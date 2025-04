CANCÚN, MX.— Lorena Balsamo, una mujer argentina de 40 años originaria de Tandil, fue vista por última vez el 11 de octubre de 2024 en Cancún, México, cuando presuntamente abordó un taxi desde su residencia en Villa Maya, donde vivía con su esposo. Desde entonces, su paradero es desconocido, y su hermana Patricia ha emprendido una búsqueda incansable sin recibir respuestas de las autoridades mexicanas ni argentinas.

Según informó el diario argentino Clarín, Patricia Balsamo denunció que, a pesar de haber intentado activar el Protocolo Alba —mecanismo destinado a la búsqueda urgente de mujeres desaparecidas—, este no fue implementado en el caso de su hermana. Además, relató que su cuñado recibió mensajes de extorsión tras la desaparición de Lorena y que, inicialmente, las autoridades se negaron a tomar la denuncia.

Patricia también señaló que, tras comunicarse con el Consulado Argentino en Playa del Carmen, no obtuvo información sobre el expediente del caso. “Ella salió como para hacer un trámite, no se llevó ni el pasaporte. No tenía la intención de irse, ninguna persona desaparece porque sí”, expresó.

Este caso se suma a otras desapariciones recientes de ciudadanas argentinas en México, como la de María Belén Zerda, quien estuvo desaparecida durante doce días en Cancún. (Con información del Clarín)