Desinterés por Quintana Roo en Comisión de Asuntos de la Frontera Sur

CHETUMAL, MX.- A un año de que el presidente Andrés Manuel López Obrador, emitiera el decreto por el que se considera la “zona libre de Chetumal, en el municipio de Othón P. Blanco”, decreto vigente desde el 22 de abril de 2024 y hasta el 30 de septiembre de 2030, los quintanarroenses no se han visto beneficiado con la excepción de impuestos en esa zona.

La Comisión Asuntos Frontera Sur, es una comisión ordinaria que se dedica a proponer trabajos legislativos a canalizar las propuestas ciudadanas, atender las solicitudes y las condiciones de desarrollo de las entidades que conforman la frontera sur del país, Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo. Cabe aclarar que, en algunos tratados, convenios, planes y programas oficiales, se incorporan otros estados del sur del país a la conceptualización de entidades fronterizas del sur.

Sin embargo, los quintanarroenses aún no disfrutan de ese beneficio, debido a que no hay autoridad que le dé seguimiento al tema, es más, la Comisión Asuntos Frontera Sur, de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados, hasta el momento no ha presentado ni una iniciativa que beneficie a la población de los estados que la integran y de la Región Sur Sureste.

Lo anterior es observado en la página Oficial de la Cámara de Diputados, que, al ser consultada, arroja las cuatro reuniones ordinarias que han realizado los 14 integrantes de dicha Comisión, desde su instalación el 6 de noviembre del 2024.

En ese contexto, en Quintana Roo hay asuntos pendientes en temas de la Frontera, que vienen programados desde el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, como el de declarar a Othón P. Blanco, Chetumal, zona libre.

“El presente decreto tiene por objeto promover la zona libre de Chetumal, en el municipio de Othón P. Blanco, estado de Quintana Roo y otorgar los estímulos fiscales y facilidades administrativas establecidos en el mismo”, dice el documento publicado en el Diario Oficial de la Federación del 22 de abril de 2024.

Además, de acuerdo a la misión que tiene la Comisión de Asuntos de la Frontera Sur, para sus 14 integrantes, entre los que se encuentra un diputado “quintanarroense”, el panista Ernesto Sánchez Rodríguez, deben atender los asuntos prioritarios de la frontera sur y de la Región Sur Sureste, “que permita coadyuvar cambios que fortalezcan la cultura, la economía y medio ambiente, así como preservar la soberanía y la seguridad de la zona fronteriza y de sus habitantes. Impulsar dictámenes, iniciativas, informes, opiniones o resoluciones inherentes, que contribuya a que la Cámara de Diputados cumpla sus atribuciones constitucionales y legales”.

De todas estas responsabilidades, ningún integrante ha llegado a Quintana Roo para sostener reuniones con empresarios, cámaras de comercios, organizaciones agrícolas, ni en los temas que tienen que ver con la industria turística, motor económico del Estado.

Durante las cuatro reuniones ordinarias que la Comisión de Asuntos de la Frontera Sur, los temas tratados son un exhorto para prevenir el gusano barrenador del ganado y la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030; sin que toquen temas relacionados con la migración por la frontera, la calidad de vida de sus habitantes, la seguridad o inseguridad en la que están esas comunidades, entre otros temas como el económico, el de salud y el de educación. (Agencia SIM)