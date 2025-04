Garantizan pago de bono a policías de Playa del Carmen

PLAYA DEL CARMEN, MX.- El pago del bono por desempeño a los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Municipal está garantizado, afirmó esta mañana el regidor Orlando Muñoz Gómez, quien señaló que su entrega no pasará de un mes.

Entrevistado brevemente al concluir la séptima Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Seguridad Ciudadana, el concejal indicó que sostuvo pláticas con Javier Regalado Hendricks, tesorero municipal, quien garantizó el pago de esta prestación, pero no definió una fecha exacta.

“He estado escuchando un rumor sobre un paro y de que hay inconformidades, hablé con el tesorero, me dijo que no tienen una fecha porque es un tema de economía, pero no pasa de un mes para que se pueda cumplir”, agregó.

Muñoz reiteró que el cumplimiento de este bono no solo es un compromiso político, sino también un acto de justicia laboral.

Indicó que este bono anual es para todos los integrantes de la policía municipal y la cantidad depende de la antigüedad y el rango de los elementos. (Agencia SIM)