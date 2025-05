Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX.- Aunque ambos contingentes buscan reivindicar la lucha por el respeto a sus derechos laborales, y en particular en contra de la ley del ISSSTE 2007, integrantes de sindicatos marcharon por las calles de Chetumal por separado hasta llegar al Palacio de Gobierno. El número de participantes de los sindicatos de telefonistas, del Monte de Piedad, de trabajadoras del hogar, de la Universidad de Quintana Roo y de maestros de telesecundaria fue prácticamente de manera simbólica en contra de las poco más de dos mil personas que integran el Comité Central de Lucha Magisterial que llegaron esta mañana.

Xavier Méndez, vocero del Comité Central de Lucha Magisterial, afirmó que la lucha sigue por la reivindicación de los derechos laborales de los maestros y la abrogación de la Ley del ISSSTE del 2007 “un movimiento que no es de elites sino de la base magisterial y surgió desde las escuelas donde no hay mobiliario, no hay equipo y los maestros tienen que trabajar sin una plaza, sin remuneraciones económicas y teniendo que poner dinero de su bolsa para cumplir con la tarea de enseñar”.

Acompañado de maestros de los once municipios afirmó que la exigencia es una jubilación digna “marchamos con el rostro en alto porque la lucha magisterial no es consigna de ocasión ya que la historia se sigue escribiendo”.

Sin embargo, en las consignas, los maestros fueron claros al señalar que ajustarán cuentas con la 4T y con la gobernadora, Mara Lezama. “4T en las urnas te veré” y “Fuera Mara” fueron tan solo algunas de las consignas.

Xavier Méndez denunció que maestros y maestras que participaron en las manifestaciones y toma de instalaciones de la SEQ son objeto de intimidación y amenazas ya que les han levantado actas administrativas por lo que exigió se cancele la aplicación de esas medidas disciplinarias tal y como se comprometió la titular de la SEQ, Elda Xix.

Antes de las nueve de la mañana, un reducido contingente de sindicalizados de telefonistas, del Monte de Piedad, trabajadoras del hogar y de la Uqroo, así como maestros de telesecundarias también marcharon con motivo del día del trabajo.

El discurso destacado fue el de Alejandro Castillo, representante de telesecundarias, reconoció que hay ocasiones en que, como dirigentes, cometen equivocaciones al momento de las negociaciones, pero es el uno contra el otro; el hecho de arrebatarles un peso es un paso muy importante “pero lo peor es desgastarnos y decirnos cosas aun cuando hay cosas en común”.

Se habla mucho y lo peor que puede pasarnos, entre trabajadores, es desgastarnos hacernos señalamientos y debemos entender que aun en la diversidad hay unidad sobre todo cuando hay objetivos comunes independientemente del camino que se escoja.

Dijo que el gobierno federal solo ha prometido, pero no ha cumplido con sus promesas. Recordó que la CNTE convocó a paro nacional el 15 de mayo “como trabajadores del magisterio no nos rajamos, pero no se valdría para engañarnos y se satisfagan intereses personales. Le vamos a entrar siempre y cuando las cosas sean derechas”.

Que no sean las diatribas que nos dividan, podemos escoger diferentes caminos, pero hay que centrarse en la lucha principal contra la ley del Issste del 2007, dijo, aunque aseguró que lo ven muy difícil.