QUE RESPETARÁ LO QUE DISPONGA LA FEDERACIÓN: Se deslinda José Luis Chacón de permisos para construcción del cuarto muelle de Cozumel

COZUMEL, MX.- El gobierno de Cozumel no ha otorgado ningún permiso para la construcción de un cuarto muelle, afirmó José Luis Chacón, presidente municipal, quien aclaró que la solicitud para realizar este proyecto fue presentada hace más de seis años.

En breve entrevista, el alcalde informó que su gobierno tiene conocimiento que la empresa Muelles del Caribe está realizando estudios en el lugar donde se está proponiendo este proyecto.

Precisó que el Ayuntamiento no tiene ninguna injerencia por estar en una zona marítima que administra la Federación.

“En el Ayuntamiento no tenemos, hasta el momento, una solicitud de permiso para el cuarto muelle, más que el que se inició hace seis años, que quede muy claro”, subrayó.

Explicó que el Ayuntamiento tiene injerencia después de los 20 metros que marca la zona federal marítima.

“Nosotros estamos siendo cuidadosos en la parte que a nosotros nos corresponde”, agregó.

Al ser cuestionado sobre si el proyecto es benéfico para Cozumel, el alcalde manifestó que es necesario esperar los estudios, además de que respetará lo que disponga la Federación al respecto.

“Yo no puedo ser participe del sí o no. Me toca ser autoridad local. Si la Federación manda instrucciones debemos ser respetuosos”, dijo.

Este proyecto enfrenta actualmente varios recursos legales promovidos por ciudadanos que acusan falta de transparencia en el proceso de evaluación ambiental, además de omisiones en la consulta pública.

El cuarto muelle de cruceros fue uno de los 39 proyectos del Acuerdo para la Reactivación Económica que el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador y la iniciativa privada anunciaron a principios de octubre de 2020.

Según el proyecto original, la terminal abarcaría una superficie de 2 mil 354 hectáreas que incorpora un muelle en forma de “L” sobre una superficie de 1.16 hectáreas edificada sobre 774 pilotes de acero, permitiendo el atraque de embarcaciones, con una eslora de 362 metros. (Agencia SIM)